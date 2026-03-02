La Diputación reivindica el impacto de los fondos europeos en el desarrollo de la provincia de Huelva

Inauguración de la exposición itinerante 'Andalucía, 40 años creciendo en Europa: del tratado a la transformación'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huelva, a través del centro Europe Direct Huelva, ha inaugurado en el Patio de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad de Huelva la exposición itinerante 'Andalucía, 40 años creciendo en Europa: del tratado a la transformación', una muestra conmemorativa sobre el impacto de la adhesión de España a la Unión Europea.

Según informa la institución provincial en nota de prensa, esta exposición es una iniciativa de la Red de Información Europea de Andalucía, de la que forma parte el Centro Europe Direct Huelva, dependiente del Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos, y recorrerá durante los próximos meses todas las provincias andaluzas con el objetivo de acercar a la ciudadanía el significado y las consecuencias de estos cuarenta años de pertenencia al proyecto europeo.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de la diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero; la vicerrectora de Proyección Universitaria de la UHU, Joaquina Castillo; el delegado de Fomento de la Junta en Huelva, Jaime Pérez; la decana de la Facultad de Empresariales y Turismo, Elena García, y el senador y primer teniente de alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero.

Todos ellos incidieron en la "importancia" de esta exposición para acercar a la ciudadanía ese momento de la historia y, sobre todo, resaltar cómo han evolucionado tanto la región andaluza como la provincia onubense en estos 40 años gracias a la inversión procedente de los fondos europeos.

En este sentido, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha subrayado que "si hay un territorio donde la transformación europea es visible, ese territorio es Huelva". Baquero ha señalado que la integración en la Unión Europea "ha sido un factor determinante en la modernización de nuestras infraestructuras, en la cohesión social, en la mejora de los servicios públicos y en la diversificación de nuestra economía".

La diputada ha destacado que, más allá del balance histórico, "lo relevante es el presente", recordando que la Diputación Provincial de Huelva tiene actualmente 35,1 millones de euros en ejecución procedentes de fondos europeos, cifra que podría alcanzar los 40 millones de euros si se aprueban los proyectos actualmente presentados.

En este sentido, ha detallado algunas de las principales actuaciones en marcha, como los tres Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, proyectos de cooperación como Geotrans, Camino Vertical o Agree --Routes of the Great Nautical Expeditions in the Atlantic Area--, que conectan patrimonio, territorio y estrategia atlántica, así como las Estrategias de Desarrollo Integrado Local (EDIL), con una inversión inicial de 21 millones de euros, ampliable hasta 30 millones, estructuradas en tres áreas funcionales de la provincia.

"Europa hoy en Huelva no es una idea abstracta. Es empleo juvenil, es transición energética, es regeneración urbana, es modernización turística y es cooperación transfronteriza", ha afirmado Baquero, quien destacó además su agradecimiento a la Red de Información Europea de Andalucía, dependiente de la Junta, por organizar esta muestra y a la Universidad por acogerla en sus "magníficas instalaciones, que son un ejemplo de transferencia del conocimiento a nuestra sociedad".

La exposición propone un recorrido visual y documental por los principales hitos de la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea y su evolución hasta la actual Unión Europea, mostrando cómo las políticas comunitarias han contribuido a la cohesión social y territorial y a la convergencia de Andalucía con otras regiones europeas.