Las diputadas Ana Delgado y Patricia Millán dicen adiós a la Diputación de Huelva para incorporarse a la Junta

Pleno Extraordinario de la Diputación de despedida de las diputadas Ana Delgado y Patricia Millán - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las diputadas del PP Ana Delgado y Patricia Millán se han despedido este viernes de la Diputación de Huelva. Ambas formaban parte del equipo de gobierno de la institución provincial desde julio de 2023 y ahora han renunciado a sus cargos en la Diputación para incorporarse a puestos de responsabilidad en la Junta de Andalucía.

Según informa la institución provincial en nota de prensa, la renuncia de Ana Delgado y Patricia Millán se ha llevado a cabo en sendos plenos extraordinarios, en los que los portavoces de los distintos grupos políticos con representación en la cámara provincial han coincidido en reconocer y agradecer el trabajo que han desarrollado ambas diputadas a través de sus diferentes áreas y "su compromiso" con la provincia. Al mismo tiempo, les han deseado "los mayores aciertos y la mejor de las suertes" en estas nuevas tareas de gobierno autonómico.

En sus últimas intervenciones como integrantes de la Diputación de Huelva, tanto Ana Delgado como Patricia Millán, quienes se han mostrado especialmente emocionadas, han agradecido al resto de la corporación sus palabras, el trato recibido a lo largo de estos tres años y se han mostrado convencidas de que seguirán trabajando por "la provincia de Huelva y por el beneficio de la ciudadanía".

El presidente de la Diputación, David Toscano, les ha agradecido a Delgado y Millán "su trabajo incansable por la provincia, el avance experimentado en los sectores en los que han tenido competencias y en las diversas tomas de decisiones que han contribuido a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esta provincia". Toscano también les ha deseado suerte en esta nueva etapa "ilusionante" para ellas y buena para la provincia.

En cuanto a sus nuevas tareas en el gobierno autonómico, Ana Delgado, quien hasta ahora ejercía como diputada de Turismo y presidenta de la Agencia Destino Huelva, será la nueva secretaria general de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), organismo dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, encargado de la gestión y modernización de las políticas agrarias y pesqueras en Andalucía.

Por su parte, Patricia Millán, diputada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Marca Huelva, será a partir de ahora la nueva delegada territorial en Huelva de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.