Doñana y el oeste andaluz, protagonistas de 'Spain is (Much) More 2026' de Turespaña

Influencers internacionales en Doñana con la iniciativa de Turespaña. - TURESPAÑA

HUELVA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Turismo de España (Turespaña), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, continúa impulsando la iniciativa 'Spain is (Much) More' con una nueva propuesta de viaje que invita a descubrir Andalucía desde "una perspectiva ligada a la naturaleza, la sostenibilidad y las experiencias auténticas", concretamente a través del Parque Nacional de Doñana y la provincia de Huelva.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la comunidad autónoma participa en esta segunda edición de 'Spain is (Much) More', desarrollada en colaboración con Paradores y apoyo de Parques Nacionales de la región. La ruta andaluza se adentra en algunos de los espacios naturales "más representativos" de la provincia de Huelva, combinando la visita al Parque Nacional de Doñana con el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y otros enclaves de "gran singularidad paisajística y patrimonial".

Del 20 al 26 de junio de 2026, treinta influencers internacionales procedentes de dieciocho mercados de esta segunda edición de 'Spain is (Much) More', recorren seis rutas simultáneas por distintas comunidades autónomas para redescubrir el patrimonio natural, cultural y gastronómico de España. El itinerario andaluz ha contado con cinco creadores de contenidos especializados en turismo de naturaleza y actividades al aire libre procedentes de Polonia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Japón.

Con esta acción, Turespaña refuerza su estrategia de diversificación de la demanda turística internacional, promoviendo productos vinculados a la sostenibilidad, la naturaleza y el descubrimiento de destinos menos conocidos, al tiempo que contribuye a distribuir los flujos turísticos por nuevos territorios y a lo largo de todo el año.

BIODIVERSIDAD, CULTURA, GASTRONOMÍA Y TRADICIONES LOCALES

La Ruta de Andalucía permite descubrir algunos de los tesoros naturales más destacados del sur de Europa a través de un recorrido que une biodiversidad, patrimonio, gastronomía y tradiciones locales, "experiencias vinculadas por las que cada vez mas se interesan los mercados asistentes".

El viaje tiene como base el Parador de Mazagón, junto al litoral onubense y las inmediaciones del Parque Nacional de Doñana, un enclave con un alojamiento "privilegiado" para disfrutar de playas vírgenes, espacios protegidos y la gastronomía de la costa de Huelva.

Así, la ruta comenzó en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, uno de los paisajes "más representativos" de Andalucía occidental, con visitas a dehesas, bosques de encinas y castaños y localidades históricas como Aracena o Galaroza, además de disfrutar de experiencias ligadas a la cultura del jamón ibérico y a la producción tradicional vinculada a la dehesa.

Han continuado por el Parque Nacional de Doñana, espacios protegidos más importantes de Europa, referente internacional en conservación de la biodiversidad y Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera por la Unesco, donde observar la extraordinaria variedad de ecosistemas y especies emblemáticas, como el lince ibérico. Completan la visita con el descubrimiento de El Rocío.

Junto a los espacios naturales, la ruta incorpora "otro de los grandes atractivos de la provincia": la Cuenca Minera de Riotinto. Un singular paisaje que combina patrimonio industrial, geología y ciencia en "un entorno único". Han visitado algunos enclaves emblemáticos, como el Parque Minero de Riotinto, el histórico ferrocarril minero o la espectacular Corta Atalaya, además de conocer el singular río Tinto, estudiado por la NASA como uno de los mejores análogos terrestres de Marte.

Además, han conocido otros elementos destacados del patrimonio onubense, el Dolmen de Soto, uno de los monumentos megalíticos más importantes de Europa, ofreciendo "una visión integral de la riqueza natural, cultural e histórica de la provincia de Huelva".

Con esta nueva edición, 'Spain is (Much) More' pone en valor la diversidad de experiencias que ofrece Andalucía más allá de sus destinos más conocidos, promoviendo un modelo turístico basado en la sostenibilidad, el respeto por el patrimonio natural y cultural y el descubrimiento de territorios auténticos que permiten al viajero conectar con la esencia del destino.

Al igual que en la primera edición de 'Spain is Much More' --en la que participó Andalucía-- los contenidos generados por los participantes (fotografías, vídeos y reportajes) se difundirán posteriormente a través de los canales internacionales de Turespaña, y compartirán su experiencia de viaje en una sesión conjunta en el Parador de Turismo de Cardona (Barcelona), donde el 25 de junio se celebrará el acto de clausura.

La iniciativa, integrada en la estrategia internacional de Turespaña, aspira a consolidarse como un escaparate internacional del turismo de interior y naturaleza de España, incorporando en cada edición nuevos destinos y experiencias que ponen en valor una forma de viajar más auténtica y pausada. Con ello, contribuye a reforzar el posicionamiento de España como un destino diverso, sostenible y capaz de sorprender al viajero más allá de los enclaves tradicionalmente asociados a nuestro país.