Doñana vive un verano con "buena temporada de reproducción, agua en la marisma y riesgo elevado de incendios"

Las marismas de Doñana. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de la Estación Biológica de Doñana-ITCS, Eloy Revilla, ha explicado que la temporada estival en Doñana ha comenzado con "una buena temporada de reproducción de aves y con la marisma llena de agua", aunque con "riesgo elevado de incendios por las temperaturas y por la vegetación abundante por un invierno lluvioso".

Así lo ha señalado Revilla, a preguntas de los periodistas durante la presentación de dos nuevos portales web con datos hidrometeorológicos, donde ha precisado que la época estival en Doñana comenzó el 1 de junio y "no coincide con el verano físico"

Asimismo, ha señalado que está finalizando la campaña de reproducción de las aves acuáticas, sobre todos las garzas, por lo que está siendo una "buena temporada", ya que "hay pajareras en múltiples lugares en Doñana", alqo que es "una buena noticia para Doñana".

Por otro lado, Revilla ha apuntado a que "la marisma se ha inundado, igual que el año pasado", por lo que "aún hay agua", por lo que "esa parte de Doñana se está recuperando, igual que la vegetación".

"La otra parte, que es la que depende del acuífero, eso va mucho más despacio, apenas se ha recuperado desde los mínimos al finalizar el periodo de sequía anterior. Estamos en un proceso en el que se está mejorando la gobernanza de la gestión del acuífero en el sentido de que se están cerrando explotaciones ilegales, se está haciendo un cambio en el uso del suelo, que es un proceso a medio y largo plazo".

Al respecto, ha subrayado que "hay que reducir la demanda, además de llover", ya que "la recuperación de un acuífero es un proceso de medio plazo, no es una cosa que ocurra de un día para otro". "Por lo tanto, las lagunas han llovido, se han cogido un poco de agua y enseguida ese agua ha bajado para abajo al acuífero"

INCENDIO DE MAYO

Por otro lado, el director de la Estación Biológica de Doñana ha indicado que las temperaturas están siendo "muy altas, hay vegetación porque ha llovido este invierno", por ello, "el riesgo de incendio es elevado".

En cuanto, al incendio de mayo que se originó en la finca de Marismillas, Revilla ha explicado que se ha quemado "un componente de vegetación asociado a pinar de pino piñonero, matorral y pastizal". "Es fundamentalmente lo que se ha quemado".

Al respecto, ha abundado que en la última reunión de las comisiones del Consejo de Participación de Doñana se presentó el resumen de lo que se sabía hasta el momento por parte del Espacio Natural de Doñana, pero ha insistido en que es "pronto" para "hacer una evaluación de cómo va a ir recuperándose".

"Lo que sí que sabemos es que el fuego ha sido de intensidad media y baja, lo cual es bueno porque todavía quedaba humedad en la vegetación de cara a la intensidad de ese incendio. Se pudo controlar de una manera relativamente afortunada, porque era una zona con relativamente alta densidad de pinos, no se movió hacia el sur", ha finalizado.