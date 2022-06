La DOP Condado de Huelva prevé una "buena cosecha" por el estado de salud "excepcional" de los viñedos

HUELVA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los racimos de las viñas del Condado de Huelva, que ya están cargados de uvas, presentan unas "extraordinarias condiciones sanitarias" derivadas de la adecuada lluvia recibida a principios del invierno, pese a que este ha sido seco en la última etapa, así como con unas temperaturas moderadas en estas últimas semanas.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, durante la cosecha anterior, la planta aún se estaba recuperando de los efectos del mildium, por ello, la viña presenta un aspecto "más vigoroso", por lo que todo hace indicar que el proceso vegetativo "siga su adecuado cauce y posibilite una excelente cosecha".

No obstante, la DOP Condado ha asegurado que hasta no conocer los datos de maduración de la uva que aporta el departamento de Bromatología de la Facultad de Farmacia de Sevilla, "no se podrá decidir el comienzo de la vendimia" en las variedades más tempranas amparadas, así como de la uva predominante en El Condado, la Zalema, que "será a mediados o finales de agosto".

Asimismo, los técnicos del Consejo Regulador de las denominaciones de origen protegidas Condado de Huelva, vinagre del Condado de Huelva y vino Naranja del Condado de Huelva, han confirmado la ausencia de enfermedades fúngicas en las plantaciones tras los tratamientos preventivos ordinarios que se realizan a lo largo de todo el año, si bien, "se está en constante observación de las plantas para prevenir cualquier ataque de los principales hongos que afectan a la vid".

Por otra parte, el presidente del Consejo Regulador de las denominaciones de origen protegida, Manuel Infante, ha detallado que el panel de cata del Consejo Regulador califica la añada 2021 como de "muy buena" en los vinos blancos amparados. Las condiciones "muy favorables" del clima han contribuido, por segundo año consecutivo, a concebir "vinos muy equilibrados y con un carácter muy de la zona de influencia de Doñana".

Al respecto, las catas de valoración de añada se han llevado a cabo en la sede del Consejo Regulador con un comité de cata con diferentes expertos enólogos seleccionados entre las propias bodegas amparadas y otros expertos externos pertenecientes a la Fundación para el Control de la Calidad Agroalimentaria de Andalucía (Fccaa).