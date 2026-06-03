Ecologistas critica la "inadecuada e ineficiente" gestión que la Junta en el incendio de Marismas del Burro (Huelva)

Incendio en las Marismas del Burro. - PLAN INFOCA

HUELVA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha criticado este miércoles la "inadecuada e ineficiente" gestión que la Junta de Andalucía está llevando a cabo en el intento de solucionar el incendio en Marismas del Burro incluido en el Paraje Natural Marismas del Odiel.

Según ha indicado la organización en una nota de prensa, Ecologistas en Acción ha criticado el "apagado fallido" del domingo, 31 de mayo, cuando "de forma irresponsable" se declaró la extinción del incendio, abandonándose las tareas de mantenimiento y control de la zona, de forma que a la mañana siguiente se había reanudado el incendio.

Igualmente a como ocurrió en el caso del reciente incendio de Doñana, "también se quiso desviar la atención de un espacio natural protegido de la máxima relevancia, como es Marismas del Odiel, afirmándose en un principio que se trataba de un 'incendio en Gibraleón'.

En cuanto a los medios técnicos utilizados, la población de la ciudad de Huelva "ha sido testigo del escaso contingente de medios aéreos ahí empleados". "Está habiendo pocos medios aéreos, durante pocas horas del día y de pequeñas dimensiones", han subrayado.ç

Por ello, desde la entidad se han preguntado "cómo no se ha pedido la ayuda al Ministerio de modo que aviones de mayores dimensiones pudieran haber facilitado las tareras de extinción" y "cómo es posible que se dirigieran con la pérdida de tiempo que suponía a la captación del agua al río Tinto, cuando allí en el Odiel, junto al incendio había agua de sobra".

"Pareciera desgraciadamente que desde la Junta de Andalucía no se valoran suficientemente los hábitats prioritarios que se están quemando en Marismas del Odiel o la avifauna que allí anida, y que en estos momentos se encuentran en periodo de nidificación", han lamentado.

Así, Ecologistas ha remarcado que la manera de actuación pública de la Junta de Andalucía "se ha reducido a promover el confinamiento y protección relativa de las personas con problemas respiratorios y otras fragilidades", que tuvo que abordar la tarde del lunes, 2 de junio, "tras las protestas ante el 112 y de otros entes eran clamorosas".

"Reconocermos y agradecemos el trabajo de los bomberos forestales en este y otros incendios forestales, a pesar de la precariedad de su situación laboral, y de las dificultades del terreno de marismas y exigimos una información más ajustada del incendio: previsión de las causas, extensión del mismo, daños producidos y medidas para favorecer la pronta restauración del paraje natural Marismas del Odiel", han concluido.