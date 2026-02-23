Ecologistas manifiesta su satisfacción por la inclusión del Caño de la Mojarra (Huelva) en el Inventario de Humedales

Archivo - Caño de la Mojarra en Ayamonte (Huelva). - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN - Archivo

AYAMONTE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

Ecologistas en Acción ha manifiestado su satisfacción por la inclusión del Caño de la Mojarra de Ayamonte (Huelva) en el Inventario de Humedales de Andalucía. Con una longitud aproximada de 3,7 kilómetros, este espacio forma parte de la red de marismas mareales de influencia atlántica que conforma el sistema estuarino Guadiana-Carreras y se ubica en Isla Canela.

Según ha indicado la organizacióne ecologista, los valores naturales que alberga este espacio justificaban "sobradamente" su inclusión desde el momento de la creación del Paraje Natural Marismas de Isla Cristina hace más de 35 años, pero "la subordinación de la Junta de Andalucía a los intereses del negocio de urbanización de Isla Canela hicieron que el Caño de la Mojarra y el resto de humedales de la isla quedasen excluidos de la declaración del Paraje, privándolo de una buena parte de las marismas de la desembocadura del Guadiana y del Carreras".

Tras la inclusión de uno de esos humedales, la isla de San Bruno, en la red Natura 2000 de la UE y su inclusión en el Inventario Español de Humedales, desde Ecologistas en Acción de Ayamonte se inició hace más de dos años los trámites para la inclusión del Caño de la Mojarra en el Inventario de Humedales de Andalucía (IHA).

Para ello se presentaron ante la Junta de Andalucía una propuesta que incluía una relación de Hábitats de Interés Comunitario y especies de flora y fauna protegidas presentes en este humedal, entre las que destacaban más de cien especies de aves que lo utilizaban en sus invernadas o estaban presentes durante todo el año.

La propuesta también fue trasladada al Ayuntamiento de Ayamonte y tras recibir la valoración positiva del Comité Andaluz de Humedales, el proceso concluyó el pasado 19 de febrero con la publicación en el BOJA de su inclusión en el IHA.

Ecologistas en Acción de Ayamonte espera que ahora las administraciones competentes --Junta de Andalucía, DG de Costas del Ministerio para Transición Ecológica y Ayuntamiento de Ayamonte-- "aborden la gestión de los problemas que afectan al Caño de la Mojarra que ya se señalaron en la propuesta, incluida la presencia de plantas invasoras como el plumero de la pampa, la proliferación de residuos en sus orillas y otras alteraciones que pueden afectar negativamente a su biodiversidad, como afectan al conjunto de los espacios protegidos del entorno".

"Por nuestra parte, desde Ecologistas en Acción de Ayamonte, seguimos adelante preparando una propuesta de inclusión del Caño de la Mojarra, junto con la Laguna del Prado y La Gola de Isla Cristina, en el Paraje Natural que con la inadecuada denominación de 'Marismas de Isla Cristina' debería dotar de protección legal a la conservación del patrimonio natural de buena parte de las marismas de la desembocadura del Guadiana y el Carreras", han finalizado.