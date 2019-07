El edil de Cs Israel Medina renuncia a la tenencia de Alcaldía y las delegaciones en el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva)

Publicado 02/07/2019 15:03:14 CET

Huelva.-26M.- Cs presentará candidatos en Ayamonte, Isla Cristina, Cartaya, Lepe y Punta Umbría CIUDADANOS - Archivo

CARTAYA (HUELVA), 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cs en el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva), Israel Medina, ha renunciado en el pleno orgánico celebrado este martes a la tenencia de Alcaldía, a las delegaciones y a las representaciones en empresas y entidades municipales que el alcalde, el popular Manuel Barroso, le había encomendado, y pasará a la oposición junto a los siete concejales del PSOE y uno de Adelante, que en conjunto suman uno más que los ocho con los que va a gobernar el 'popular'.

Medina ha rechazado participar en un equipo de Gobierno del que forma parte un imputado, en referencia a Juan Polo, concejal de Independientes por Cartaya (ICAR) y anterior alcalde de la localidad, investigado por prevaricación por omisión.

El concejal naranja ha subrayado que "Ciudadanos Cartaya no se salta el Código Ético del partido y cumple con lo acordado", puesto que, según ha explicado, "ya había advertido de esta posibilidad tanto al alcalde como a Juan Polo", ha informado Cs en una nota.

Tal como se fijó el 14 de junio, el acuerdo de investidura de Cs con el PP establecía la necesidad de buscar pactos de gobernabilidad estables, pero Medina condicionó este acuerdo a que se aclarara la situación legal de Juan Polo para que ICAR y Cs pudieran formar parte del mismo gobierno.

No obstante, tras analizar la documentación entregada por el concejal de ICAR, a fecha 1 de julio, el Comité Nacional de Pactos de Cs concluye que su situación legal no supera los filtros establecidos en el Código Ético del partido. En conclusión, Ciudadanos Cartaya no formará parte de este equipo de gobierno con un imputado entre sus concejales.

Medina ha lamentado que "el alcalde publicara el pasado viernes el decreto de delegaciones sin haber informado previamente" y que se convocara el pleno orgánico para el 2 de julio sin antes haber aclarado la situación legal de Juan Polo.

Cabe recordar que el Partido Popular se hizo el pasado 15 de junio, por primera vez en la historia, con la alcaldía de la localidad, tras cambiar Cs su voto acordado en un principio con ese partido e ICAR, aunque ha sido concejal en las últimas dos legislaturas en apoyo a los independientes y contando con el PA.