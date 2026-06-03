Efectivos del Infoca continúan las labores para extinguir el incendio forestal en Marismas del Burro (Huelva)

Incendio en las Marismas del Burro. - PLAN INFOCA

HUELVA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) continúan este miércoles los trabajos para extinguir el fuego generado por una reproducción del incendio que se produjo el pasado domingo en las Marismas del Burro, entre los términos municipales de Gibraleón y Huelva, e incluida en la Paraje Natural Marismas del Odiel, y que cuenta con dos focos.

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de X, consultada por Europa Press, los medios asignados para intervenir durante el día son, por tierra, un grupo de bomberos forestales, un técnico de Operaciones, un agente de Medio Ambiente, un vehículo autobomba y por aire dos anfibios ligeros.

Asimismo, señala el Plan Infoca que las condiciones externas --mareas, vientos, etc.-- pueden limitar su operatividad, toda vez que ha apuntado que durante la madrugada ha trabajado personal de tierra y maquinaria pesada para dar acceso a la zona norte y en consolidar el perímetro hasta antes de que la marea les impidiera la salida. Un trabajo ha quedado "muy avanzado", apunta.

De otro lado, explica que en la zona sur, "inaccesible por tierra", solo se puede intervenir con medios aéreos, aunque "la naturaleza de la vegetación hace poco efectivos sus esfuerzos y sigue humeando", al tiempo que subraya que este miércoles volverán con los mismos "para reducir su incidencia".

En un audio remitido a los medios de comunicación, el delegado en funciones ha explicó el martes que se trata del incendio que se originó el domingo, pero presenta un nuevo foco "provocado por los fuertes vientos que durante la noche del lunes al martes han sufrido en todo ese entorno". En cuanto a las características de la zona, ha dicho que se trata de "la parte que se ha reactivado del domingo es de brotes de eucalipto y caña" y el segundo foco es "en una zona de pasto".

HUMO EN LA CAPITAL

Con respecto a los problemas generados en Huelva capital por el humo que desprende el incendio y que se ha hecho palpable en todo el núcleo, el Plan Infoca ha señalado que la explicación está en el terreno ya que el fuego afecta a una marisma "con abundante espartina, una planta que acumula gran cantidad de materia orgánica en su base".

Además, indica que la zona "retiene restos vegetales arrastrados por las crecidas del río Odiel, favoreciendo una combustión lenta y persistente que genera grandes columnas de humo". En este punto, el martes señalaron que los medios aéreos confirmaron que no existía "propagación activa de llamas y la cabeza del incendio quedó detenida por el río".

Por ello, remarcan que "el principal desafío ahora es el acceso", ya que "en la zona norte solo se puede trabajar cuando baja la marea, mientras que en los focos del sur no se puede entrar por tierra, lo que dificulta las labores de extinción", motivo por el que el humo seguía siendo "muy visible" y "afecta especialmente al norte de Huelva capital debido al viento de componente noroeste", pero que la situación no presentaba "un potencial significativo en cuanto a propagación".

Así las cosas, recomendaron que se cerraran puertas y ventanas y se limitara la entrada de aire exterior, así como la exposición de personas vulnerables, especialmente menores, mayores y personas con problemas respiratorios, para los que también es recomendable el uso de mascarilla.