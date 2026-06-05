Elevada a fase de emergencia 1 el incendio forestal de Alosno (Huelva), "sin afección a la población

Incendio forestal de Alosno. - PLAN INFOCA

HUELVA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha elevado, a las 10,20 horas de este viernes, el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Incendios Forestales en Andalucía (Plan Infoca) por el incendio forestal de Alosno (Huelva) a fase de emergencia, situación operativa 1, toda vez que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha subrayado que actualmente "no existe afección a la población".

Así lo ha indicado EMA en una publicación en X, consultada por Europa Press, en la que señala que los efectivos del Plan Infoca mantienen su intervención por tierra y aire para combatir el incendio.

Asimismo, ha solicitado a la población que siga las indicaciones de los servicios de emergencia sobre el terreno si están en el entorno del incendio, así como que no se acerquen para mirar ni para hacer fotos.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) tiene desplegados en la zona desde las 08,00 horas de este viernes un centenar de profesionales, ocho vehículos de extinción y tres medios aéreos, al tiempo que ha explicado que se trata de un "incendio de viento favorecido por disponibilidad de combustible fino", al tiempo que ha remarcado que "no hay peligro de afección a población" y los esfuerzos "se centran en frenar su avance".

Este pasado jueves por la tarde, se desplegaron hasta ocho medios aéreos y más de una veintena de medios terrestres para combatir el incendio forestal declarado a las 18,50 horas.

El alcalde de Alosno, Francisco José Suero Toronjo, ha cifrado este viernes en mil hectáreas la superficie afectada hasta las 03,00 horas de esta madrugada en el incendio declarado en el paraje Carril del Cementerio, en el término del municipio onubense.

La situación operativa 1 es declarada por la persona titular de la Consejería con competencias en materia de protección civil --Antonio Sanz, en este caso-- cuando la emergencia pueda controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil.