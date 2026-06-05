El Infoca da por controlado el incendio de Marismas del Burro (Huelva)

Zona del incendio en Marismas del Burro, ya sin fuego y sin humo. - PLAN INFOCA

HUELVA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado este viernes el fuego generado por una reproducción del incendio que se produjo el pasado domingo en las Marismas del Burro, entre los términos municipales de Gibraleón y Huelva, e incluida en la Paraje Natural Marismas del Odiel, y que contaba con dos focos.

Según ha indicado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en su cuenta de X, consultada por Europa Press, el incendio se ha dado por controlado a las 11,00 horas y ahora los efectivos del Infoca continuarán trabajando "para la extinción total de este incendio".

El fuego quedó estabilizado a las 09,30 horas del jueves, lo que desde el Plan Infoca destacaron como "una gran noticia para todos" ya que "el que el terreno, el viento y las mareas han condicionado las labores de extinción".

Por su parte, el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha agradecido "la gran labor y profesionalidad del dispositivo, siempre".

De este modo, continúan las labores de vigilancia y control para llevar a la extinción de este incendio que se reactivó en la madrugada del pasado martes, cuando se produjo una reproducción del incendio del domingo, 31 de mayo, en las la Marismas del Burro. Ese mismo día trabajaron en la zona dos grupos de bomberos forestales, dos agentes medioambientales, un vehículo autobomba, dos anfibios ligeros y un helicóptero semipesado.

El fuego generó una gran capa de humo visible desde distintos puntos de Huelva capital y un intenso olor a quemado por el terreno, ya que el fuego afecta a una marisma "con abundante espartina, una planta que acumula gran cantidad de materia orgánica en su base".

Además, el Plan Infoca indicó que la zona "retiene restos vegetales arrastrados por las crecidas del río Odiel, favoreciendo una combustión lenta y persistente que genera grandes columnas de humo". En este punto, señalaron que los medios aéreos confirmaron el miércoles que no existía "propagación activa de llamas y la cabeza del incendio quedó detenida por el río".

Por ello, remarcaron que "el principal desafío era el acceso", ya que "en la zona norte solo se puede trabajar cuando baja la marea, mientras que en los focos del sur no se puede entrar por tierra", lo que dificultaba las labores de extinción, motivo por el que el humo seguía siendo "muy visible" el miércoles y afectaba especialmente al norte de Huelva capital debido al viento de componente noroeste, pero que la situación no presentaba "un potencial significativo en cuanto a propagación".