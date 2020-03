Empresarios de la construcción de Huelva lamentan "el limbo" actual por el virus y piden que se concreten instrucciones

HUELVA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Huelva (AECO), Javier Mateo Vico, ha lamentado este miércoles "el limbo" en el que se encuentra el sector tras decretarse el estado de alarma y ha remarcado que la Confederación Nacional de la Construcción ha pedido al Ministerio del Interior que concrete las instrucciones para esta actividad, la cual puede continuar trabajando pero tiene dificultades añadidas y sin definir ante esta nueva situación que dificultan su funcionamiento.

En declaraciones a Europa Press, ha remarcado que las obras pueden continuar pero no cuentan con las medidas de seguridad correspondientes ante la imposibilidad sobrevenida por el escenario actual de contar con mascarillas, por ejemplo. Cada obra, como ha explicado, cuenta con su plan de protección correspondiente y desde Aeco trasladan a sus asociados toda la información y variaciones pertinentes pero la coyuntura actual es compleja, como ha proseguido.

De hecho, Mateo Vico ha señalado que la Policía visita las obras y algunas obras son paralizadas al no contar con los actuales requerimientos que, a su vez, no se pueden cumplir al no contar con mascarillas, y medios de protección individuales. Por ello, ha incidido en la importancia de que se determine y concrete qué instrucciones tienen que seguir.

En su opinión, el sector, que en Huelva emplea a unas 12.000 personas, se encuentra en "un limbo" desde el ámbito de la normativa de seguridad, pero también es reseñable la afección en los proveedores del mismo. En concreto, se ha preguntado si ciertos almacenes mayoristas o minoristas se consideran o no establecimientos que deben permanecer cerrados por el estado de alarma.

Ante esto, se ha mostrado convencido de que todo esto supondrá el retraso y ralentización de las obras, por lo que ha llamado a que se concreten las medidas para esta actividad y "se tomen en serio" las demandas del mismo ante la "indefinición actual".