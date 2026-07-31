La Eracis+ avanza en Huelva con 576 personas atendidas y 184 inserciones laborales

Técnica de la Eracis+ en el Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva continúa desarrollando la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis+), un programa orientado a favorecer la inclusión social y mejorar la empleabilidad de las personas residentes en zonas desfavorecidas de la ciudad. Desde el inicio del programa, se han atendido a 576 personas y ha conseguido 184 inserciones laborales, avanzando de forma significativa hacia los objetivos previstos para el conjunto del periodo de ejecución, que finalizará el 31 de diciembre de 2028.

Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familias, Empleo y Vivienda, Adela de Mora, ha destacado que "los datos demuestran que la Eracis+ está avanzando y que el trabajo desarrollado desde el Ayuntamiento de Huelva, en coordinación con las entidades sociales y los recursos existentes en los barrios, está dando resultados concretos en la mejora de las oportunidades de las personas participantes".

En este sentido, de Mora ha subrayado que "las 184 inserciones laborales alcanzadas hasta el momento suponen un importante avance hacia el objetivo de lograr 410 inserciones al finalizar el programa", pero "detrás de cada una de estas cifras hay una persona que ha encontrado una oportunidad de empleo y un equipo que continúa acompañándola para favorecer su estabilidad y progresión laboral".

La responsable municipal ha recordado además que "la Eracis+ no se limita a facilitar el acceso al empleo", sino que "desarrolla una intervención integral que atiende las necesidades de cada persona y trabaja también en ámbitos como la formación, la educación, la salud, la convivencia, el acceso a recursos y la participación comunitaria".

"Estamos desarrollando una estrategia que parte de las necesidades reales de las personas y de los barrios y que solo puede avanzar desde la unidad, el trabajo en red y la colaboración entre administraciones, servicios públicos, entidades sociales y tejido asociativo", ha añadido.

La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis+) continúa avanzando en la ciudad de Huelva mediante el desarrollo de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral dirigidos a personas en situación o riesgo de exclusión social, con especial atención a aquellas que se encuentran desempleadas y necesitan apoyo para mejorar su empleabilidad y acceder al mercado laboral.

Desde el inicio del programa, el 1 de marzo de 2024, el equipo técnico de la Eracis+ ha atendido ya a 576 personas, acercándose al objetivo de alcanzar 1.365 participantes durante el periodo de ejecución de la estrategia, que se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2028. En el ámbito laboral, el programa ha conseguido hasta el momento 184 inserciones, avanzando de manera significativa hacia el objetivo de alcanzar un mínimo de 410 inserciones laborales al finalizar el proyecto.

Estos resultados reflejan el impacto de las actuaciones desarrolladas en materia de orientación, formación, acompañamiento e intermediación laboral, así como el seguimiento individualizado que se realiza durante todo el proceso. La intervención se desarrolla a través de itinerarios personalizados que permiten analizar las circunstancias y necesidades específicas de cada participante y diseñar un proceso de acompañamiento adaptado a su situación.

De esta forma, además de favorecer el acceso al empleo, se trabaja en la adquisición y mejora de competencias personales y profesionales, el acceso a recursos y servicios, la formación y la participación social.

INTERVENCIÓN COMUNITARIA

La Eracis+ se coordina desde los Centros Sociales Municipales de las cuatro zonas de intervención: Distrito III Marismas del Odiel; Distrito IV La Orden-Príncipe Juan Carlos; Distrito V Torrejón; y Distrito VI Pérez Cubillas-Calle Honduras. Sin embargo, la estrategia trasciende la atención individual y apuesta también por una intervención comunitaria basada en el trabajo en red, la coordinación de recursos y la colaboración entre las administraciones públicas, las entidades sociales y el tejido asociativo de los barrios.

El objetivo es aprovechar las sinergias existentes y ofrecer respuestas integrales y coordinadas a las necesidades de las personas y familias participantes, facilitando su acceso a los distintos sistemas de protección social y promoviendo actuaciones en ámbitos como el empleo, la educación, la salud, la vivienda, la convivencia y la participación comunitaria.

En este sentido, la Eracis+ impulsa espacios de participación y coordinación centrados en tres grandes áreas de trabajo: inclusión laboral y desarrollo socioeconómico; inclusión familiar y cohesión social; y hábitat y convivencia.

A través de estas líneas de actuación se busca mejorar las condiciones de vida de las personas residentes en las zonas de intervención y contribuir a la transformación social de los barrios, evitando que el territorio se convierta en un factor añadido de exclusión.

La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social Eracis+ está cofinanciada por la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), por la Junta de Andalucía, mediante la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y por el Ayuntamiento de Huelva.