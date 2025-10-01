Una escultura homenajeará a Honorio Cornejo por su "papel fundamental" en la salida del Plus Ultra de Palos (Huelva)

Visita al taller donde se escuple la escultura del ministro de Marina de España, Honorio Cornejo Carvajal. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

El que fuera ministro de Marina de España entre 1925 y 1928 y oriundo de Zalamea la Real, Honorio Cornejo Carvajal, contará con su propio monumento en Palos de la Frontera (Huelva) en homenaje a su "papel fundamental" en que el Vuelo del Plus Ultra partiera del municipio onubense. Un acontecimiento englobado dentro del centenario de tal efeméride.

Los concejales Carmelo Romero y José Manuel Pérez visitaron recientemente el taller del escultor rocianero Elías Rodríguez para comprobar el estado de la escultura, que se encuentra en una fase "bastante avanzada de ejecución y se pretende inaugurar en el marco de los actos del centenario del vuelo", ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota.

La escultura aún se presenta en su etapa de barro, pero ya exhibe formas definidas que anticipan su resultado final. En las fases siguientes, la pieza pasará por moldes, vaciado y fundición, manteniendo la fidelidad del modelo. Elías Rodríguez, autor con una amplia trayectoria en la provincia, ha utilizado fotografías y documentos históricos para trasladar desde la bidimensionalidad al volumen tridimensional; uno de los retos artísticos más exigentes en este tipo de encargos.

La alcaldesa del municipio palermo, Milagros Romero, insiste en "la necesidad de poner en valor" la historia del municipio. "Somos la Cuna de América, el punto de partida del Plus Ultra, tierra de valientes marinos y agricultores. Lo somos todo y debemos cuidarlo", ha dicho.

Este proyecto se suma al catálogo de obras destacadas de Rodríguez, entre ellas la Virgen del Carmen de Mazagón, la Virgen de los Milagros de La Rábida, la Reina Isabel la Católica o los bustos de los aviadores del Plus Ultra.

Honorio Cornejo Carvajal (Zalamea la Real, Huelva) fue un militar destacado y político que llegó a desempeñarse como ministro de Marina durante la dictadura de Primo de Rivera. "Gracias a su influencia institucional, fue decisivo para que Palos fuera elegido como punto de partida del vuelo transoceánico", señala el Consistorio.

La escultura formará parte de un programa de actividades culturales ligadas al centenario del Plus Ultra para reforzar el homenaje institucional a este "importante acontecimiento histórico".