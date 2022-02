Espadas dice que al PP le ha sentado "muy mal" que "la sociedad" se manifieste "por el estado de la sanidad pública"

NERVA (HUELVA), 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha señalado este viernes que al PP "le ha sentado muy mal" que "la sociedad, los sindicatos, organizaciones de vecinos, consumidores, otros partidos políticos y el partido Socialista" se manifiesten este sábado "por el estado de la sanidad pública andaluza", en la manifestación convocada por UGT y CCOO, toda vez que ha indicado el PP "creía que gobernar iba de que aplaudieran al presidente de la Junta, Juanma Moreno, cuando va a inaugurar un centro de salud".

Así se ha pronunciado a preguntas de los periodistas en Nerva (Huelva) en referencia a las declaraciones de la secretaria general del PP, Loles López, en las que decía que "ayuntamientos del partido socialista sin ningún pudor están poniendo autobuses para movilizar a los ciudadanos y que vayan a la manifestación".

A este respecto, Espadas ha manifestado que "gobernar va de aceptar las críticas cuando uno lo hace mal", al tiempo que ha añadido que con la sanidad pública "se están haciendo las cosas muy mal" y que, "además, se está mintiendo a la gente", aseverando que "ayer mismo volvía a mentir Juama Moreno diciendo que su gobierno ha sido el que más ha invertido en sanidad", algo que, ha agregado "es falso".

"Y además las inversiones que él ha hecho en los últimos meses los ha hecho con fondos del Gobierno de España. El día que le escuche decir eso a Moreno empezaré a creer que no miente", ha dicho antes de reiterar que "se han hecho las cosas mal" y que "la gente tiene derecho a expresarse" porque "estamos en un país libre democrático en donde la manifestación de tus reivindicaciones forma parte del estado de derecho".

Por ello, ha dicho no comprender "el problema" y ha achacado que desde el PP se tache de "politización" la manifestación, al tiempo que ha preguntado si Juama Moreno "está queriendo decir que los ciudadanos no tienen derecho en este caso a manifestarse".

"Ayer decía Bendodo que le criticaba la UGT que estuviera convocando esas movilizaciones o que estuviera, en este caso, haciéndole un favor al PSOE", ha enfatizado antes de apuntar que "la derecha tiene todos estos tics, que cuando parece que se le incómoda un poco cree que el estado de derecho es patrimonio suyo y no, aquí hay derecho a manifestarse, a movilizarse y a pedir lo que con se considera que es justo".

En este sentido, ha manifestado que lo que se está pidiendo "es muy fácil", ya que considera que "quien no puede estar de acuerdo con una sanidad pública de calidad y digna", por lo que ha dicho al presidente de la Junta "que deje las descalificaciones" y que "si tiene que acusar a alguien, lo haga de manera rigurosa" y que "dejen a la gente opinar y manifestarse".

"El PSOE como partido, en este caso su militancia y todos los vecinos a los que representemos ese día vamos a decir alto y claro que está sanidad pública es una sanidad pública de segunda y queremos una sanidad pública de primera calidad, con una atención primaria que atienda a una persona en 48 horas y le dé una respuesta sobre que tiene que hacer a dónde debe ir", ha expresado el secretario general de los socialistas andaluces.

Asimismo, ha explicado que quiere una sanidad "que reduzca las listas de espera de los pacientes crónicos, de aquello que tiene que hacerse una prueba diagnóstica y su vida depende en de hacerla un mes antes o dos meses después".

"Si no les parecen suficiente razones que no se molesten tanto y se dediquen justamente a tomar decisiones, a contratar más sanitarios o no despedirlos y, en todo caso, a mejorar también la calidad de atención a los pacientes, sobre todo porque después de esta pandemia creo que le debemos a los profesionales sanitarios volcarnos con más recursos económicos de la Junta de Andalucía, que en definitiva repercute en la sociedad andaluza en su conjunto", ha concluido.