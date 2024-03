Espadas lamenta que el PP "no diera a conocer" en Córdoba una "posición común" sobre financiación autonómica

HUELVA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, ha lamentado que el PP en la 'Declaración de Córdoba', que este pasado fin de semana suscribieron el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes autonómicos de su partido, "no hubiera una posición común" sobre financiación autonómica, por lo que, a su juicio, "han perdido una magnífica oportunidad", toda vez ha criticado al líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, de "no defender un modelo justo para Andalucía frente a otras comunidades".

En rueda de prensa, antes de mantener una reunión de trabajo con la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva, Espadas ha mostrado su "sorpresa" respecto a que "no hubiera en esa declaración de Córdoba una posición común del Partido Popular, bendecida por el señor Feijóo con todos sus líderes autonómicos allí presentes" sobre "cuál es el sistema justo que propone el Partido Popular de financiación autonómica".

"A mí me ha resultado muy llamativo que en esa declaración en la que parece que había una hoja de ruta marcada por el Partido Popular en sus distintos territorios en España, para marcar las prioridades, las necesidades, los elementos políticos más importantes del PP en España, no apareció algo que, a nuestro juicio, es fundamentalmente un elemento a destacar para que los gobiernos autonómicos con el gobierno de España avancen y no es otro que la financiación autonómica", ha abundado.

Por ello, ha insistido en que "perdieron una magnífica oportunidad" de plantear "entre distintas comunidades que apoyan sistemas de financiación diferentes, el liderazgo del señor Feijóo para poner en común al señor Rueda en Galicia con la señora Ayuso o con el señor Moreno en Andalucía".

Al respecto, el socialista ha criticado a Juanma Moreno por "no defender el modelo de financiación autonómica justo para Andalucía frente a otras comunidades gobernadas por sus compañeros". "Ni desde luego que lo respaldara el señor Feijóo y la reunión se celebró en Córdoba, por tanto, yo me quedé muy preocupado de que la declaración de Córdoba, al final, sea la constatación de que no tienen un único modelo de financiación autonómica que proponer al Gobierno de España para ser capaz de coordinar y buscar una solución equilibrada para todos", ha enfatizado.

Por ello, ha criticado que, "como siempre, sale perjudicada Andalucía", por lo que hace "más responsable" de ello al presidente de PP-A, ya que, en su opinión "debía haber liderado justamente el modelo de financiación autonómica justo" y que "lo hubiera defendido con ardor y hubiera convencido al señor Feijóo, a la señora Ayuso o al señor Rueda que defienden modelos al parecer diferentes".

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, Espadas ha señalado que este martes, en el Pleno del Senado, se presenta una propuesta de comisión de investigación por parte del Partido Popular en donde el Partido Socialista va a apoyar que se investigue" ya que la sociedad "lo que quiere claramente es que los partidos políticos y los representantes públicos sean coherentes y demuestren claramente que donde están ejercen su labor con dignidad y que cuando hay cualquier problema ligado a una persona que no hace bien las cosas o que se quiere aprovechar personalmente o lucrarse con su actividad pública, evidentemente hay que cortarlo de raíz".

"Además, hay que hacerlo como se hace siempre desde el Partido Socialista que es actuando, no ocultando cuando sucede un problema. Estos problemas se han tenido en el ámbito de todos los partidos y en el ámbito de todos los gobiernos, la diferencia está en cómo se reacciona", ha dicho.

Al respecto, ha subrayado que "no fue así, cuando las investigaciones se hacían sobre asuntos ligados a presuntas corrupción del Partido Popular en el gobierno", ya que el PP "se negaba a investigar y más bien machacaba las pruebas que había para poder investigar.

"Corrupción desgraciadamente va ligada en muchos casos a la condición humana, donde esté hay que cortarla de raíz y hay que investigar a fondo, como decimos siempre, para que caiga quien caiga", ha concluido.