El espectáculo 'Flamenco Patrimonio' abre este sábado el 41 Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla (Huelva)

Archivo - Espectáculo 'Flamenco Patrimonio'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

NIEBLA (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

'Flamenco Patrimonio', un espectáculo del Ballet Flamenco de Andalucía, abrirá este sábado, a las 22,30 horas, la programación de la 41 edición del Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla. Las murallas del Castillo de los Guzmanes alzarán el telón con la fuerza, la diversidad y la riqueza del flamenco, gracias a una producción en la que música, cante y baile se unen para "emocionar y poner en valor un legado artístico universal".

Según informa la Diputación de Huelva, el Ballet Flamenco de Andalucía presenta este montaje, creado para conmemorar el décimo quinto aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Bajo la dirección artística y coreográfica de Patricia Guerrero, esta "brillante generación" de artistas toma las riendas creativas en una obra que reivindica a la compañía institucional andaluza como "una cantera inagotable de talento".

El espectáculo recorre, en una pieza única, un abanico musical con un primer movimiento que nace en la elegancia de Arturo Pavón y avanza por la profundidad de las peteneras, romances y verdiales, para continuar con un segundo movimiento que es un íntimo tributo a Granada, en el que el escenario se impregna de la esencia del Albaicín y el Sacromonte. Culmina reinterpretando el legado artístico de Enrique Morente.

Esta propuesta mira al futuro y al origen, al conmemorar tres décadas desde que Mario Maya fundara la compañía. Es, en esencia, un viaje emocional y creativo por el mestizaje y la raíz de un arte que sigue vivo en sus jóvenes figuras.

Las entradas para las ocho funciones de teatro y danza que integran este año la programación del Festival están a la venta en Hipercor-Tiendas El Corte Inglés, mediante venta telefónica y online (www.elcorteingles.es). Las entradas se podrán comprar también en el mismo Castillo a partir de 19,00 horas el día del cada espectáculo si quedasen localidades.

El emblemático Festival Castillo de Niebla, que celebra la que es su cuadragésima primera edición con una selección cuidada de obras de elevada calidad, se va a desarrollar entre el 11 de julio y el 19 de agosto.

La programación principal consta de seis espectáculos de teatro y dos de danza, con una característica relevante: la gran mayoría de estas propuestas habrán sido estrenadas en fechas muy recientes a su llegada a Niebla, muchas de ellas en festivales de referencia como Alcalá, Almagro o Mérida, lo que sitúa a Niebla dentro del circuito de la actualidad escénica, no solo como espacio de exhibición, sino como un lugar donde ver lo más reciente y lo más destacado del panorama nacional. De forma paralela, el ciclo 'Atrévete' llevará las artes escénicas a la Plaza de Santa María cuatro jueves de julio y agosto.

Esta edición refuerza el compromiso con la excelencia artística, la proyección internacional y la cercanía al público. La programación completa puede consultarse en 'https://www.diphuelva.es/teatroniebla'.