Estabilizado el incendio de Almonaster (Huelva) que permite rebajar la emergencia y autorizar el regreso de los vecinos

Se mantiene el corte ferroviario entre Jabugo y Valdelamusa

ALMONASTER LA REAL (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que el incendio forestal declarado en Almonaster la Real (Huelva) ha quedado estabilizado a las 20,34 horas, lo que ha permitido rebajar la situación operativa del Plan Infoca de fase de emergencia 1 a fase de preemergencia 0 y autorizar el regreso a sus viviendas de los cerca de 350 vecinos desalojados.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultado por Europa Press, Sanz ha informado de que los cerca de 300 vecinos de la aldea de Las Veredas y los alrededor de 50 y 60 residentes de El Arroyo y El Acebuche, respectivamente, ya pueden regresar a sus viviendas. Para atender a las personas desalojadas, se habilitaron los pabellones deportivos de Almonaster la Real y Cortegana, que llegaron a acoger a 84 y 76 personas, respectivamente. No se han registrado daños personales, según ha detallado el 112 en una nota.

El tráfico ferroviario, que había quedado cortado entre Jabugo y Valdelamusa, se mantiene cerrado debido a que los medios continúan trabajando en esta zona.

El incendio fue comunicado al servicio de emergencias 112 Andalucía alrededor de las 5,20 horas de este martes, tras los primeros avisos de varios testigos que alertaron de la presencia de llamas. Posteriormente, el Plan Infoca activó la fase de emergencia, situación operativa 1, a las 13,39 horas de este martes.

El consejero ha agradecido la labor desarrollada por todos los efectivos que han participado en el dispositivo de extinción, así como la colaboración de los vecinos por seguir las instrucciones de autoprotección "para evitar riesgos".

EMA Infoca ha movilizado un dispositivo con hasta 120 efectivos por tierra y 13 medios aéreos. Los trabajos durante la tarde se han centrado en enfriar los fondos de barranco con personal de tierra y tendidos de manguera. Se ha puesto especial énfasis en la cola del incendio que linda con una importante masa forestal. Además, de los 120 efectivos actualmente trabajando por tierra hay ocho vehículos autobomba y diez aero- naves, junto con dos buldóceres y la Unidad Médica (UMIF).

Desde el inicio de la emergencia, EMA 112 ha gestionado casi medio centenar de llamadas, la primera a las 5,20 horas de esta pasada madrugada. La sala coordinadora de emergencias activó Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, al Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad, Policía Local y al Grupo de Emergencias de Andalucía (EMA GREA), que ha desplegado en la zona un Puesto de Mando Avanzado (PMA) para coordinar las actuaciones de los operativos intervinientes.

El Plan de Emergencias por Incendios Forestales seguirá activo en fase de preemergencia, situación operativa 0. Por su parte, el Ayuntamiento de Almonaster la Real activó también su Plan Territorial de Emergencia Local (PTEL).