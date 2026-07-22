Cien efectivos del Infoca trabajan por tierra en un incendio en un paraje de El Cerro del Andévalo (Huelva)

Efectivos del Infoca trabajan en la extinción de un incendio declarado en Camas (Sevilla) en una imagen de archivo - María José López - Europa Press

HUELVA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de efectivos del Plan Infoca trabaja desde última hora de este martes 21 de julio por tierra contra un incendio forestal declarado en el paraje Los Pajares de la localidad onubense de El Cerro del Andévalo.

Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el fuego declarado sobre las 22.00 horas continúa activo a las 07.00 horas y las tareas del dispositivo desplegado se centran en la cabeza del incendio, una zona "con gran potencial de masa forestal".

Los 100 efectivos que trabajan por tierra en la zona cuentan con una decena de vehículos autobomba, cuatro buldóceres, una Unidad Móvil de Meteorológica y una Unidad Médica.

Se trata del tercer incendio forestal declarado en la provincia de Huelva en las últimas 24 horas, además del declarado en Almonaster la Real, que sigue estabilizado tras el retorno de los 350 vecinos que tuvieron que ser desalojados este martes, y en un paraje de Lucena del Puerto, que quedó extinguido a las 23.30 horas.