Estabilizado el incendio de Castillejos (Huelva), con regreso de los evacuados y bajada a nivel 1 el Plan de Emergencia

Personal del INFOCA sigue la evolución del incendio desde el Puesto de Mando Avanzado. - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado la estabilización del incendio forestal declarado el pasado lunes en un paraje de Villanueva de los Castillejos, que también ha afectado al término municipal de San Bartolomé de la Torre (Huelva). Esta evolución ha permitido rebajar el nivel del Plan de Emergencia a situación operativa 1, y autorizar el regreso a sus hogares de los 96 vecinos que habían sido desalojados.

Tras la reunión celebrada este miércoles en el Puesto de Mando Avanzado instalado en San Bartolomé de la Torre, Sanz ha destacado que la evolución "favorable del" incendio durante la jornada ha permitido rebajar el nivel de la emergencia y estabilizar las llamas, pese a las previsiones desfavorables por el cambio de viento.

En este contexto, ha señalado que la desactivación del nivel de emergencia supone el inicio del restablecimiento de la "normalidad" y permite avanzar "hacia la recuperación". En este sentido, ha apuntado que, cuando Adif decida reanudar la circulación ferroviaria entre Gibraleón y Calañas, se completará la vuelta progresiva a la "normalidad", ya que "las carreteras se encuentran normalizadas". Asimismo, ha indicado que esta evolución sitúa el incendio en una nueva fase, en la que existe mayor "seguridad y garantías", y en la que los trabajos se centrarán ya en el control definitivo y la extinción del fuego.

En este contexto, Sanz ha agradecido el trabajo de los 512 efectivos movilizados, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias (UME), con 250 efectivos y más de 80 medios, el Plan Infoca, los Bomberos de la Diputación de Huelva y la Guardia Civil. Asimismo, ha extendido su reconocimiento a las distintas administraciones implicadas.

El consejero ha subrayado que "cuando se hace un buen trabajo y se planifica con un buen equipo, se obtienen resultados como este, que es el mejor posible", al tiempo que ha expresado su satisfacción por la evolución del incendio, que ha atravesado momentos de "mucha preocupación y tensión".

Para la noche de este miércoles el dispositivo de EMA Infoca está formado por 265 profesionales, integrados por 30 grupos de bomberos forestales, 16 vehículos pesados de extinción, seis Técnicos de Operaciones, seis encargados de logística, un técnico de logística, un director del Centro Operativo Regional (COR), dos unidades de maquinaria pesada, una Unidad Médica en Incendios Forestales (Umif), una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), una Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (Unasif), un módulo de mando, y una Unidad de Sistemas en Emergencias.

Además, para las próximas horas está prevista la incorporación de nuevos efectivos procedentes de Córdoba, Málaga y Cádiz, con el objetivo de reforzar las labores de consolidación de perímetros y vigilancia ante posibles reactivaciones, "aprovechando la ventana de oportunidad meteorológica que nos ofrece la noche", ha especificado Sanz.

UNAS 5.000 HECTÁREAS AFECTADAS

Asimismo, Sanz ha indicado que el perímetro afectado alcanza ya unas 5.000 hectáreas, aunque ha precisado que esta cifra no se corresponde íntegramente con superficie quemada. "Eso no quiere decir que toda esa extensión haya ardido. He podido sobrevolar esta tarde la zona y dentro del perímetro recorrido por el incendio hay muchas áreas que no se han quemado o que presentan incluso capacidad de regeneración natural", ha explicado. Aun así, ha reconocido que existe "una amplia zona seriamente afectada" por las llamas.

En cuanto a las características del terreno dañado, Sanz ha destacado que la mayor parte de la superficie afectada no corresponde a masas forestales de especial valor ecológico. "No estamos hablando de una riqueza forestal como la que, lamentablemente, hemos visto afectada en otros incendios", ha señalado. Según ha detallado, las primeras estimaciones apuntan a que gran parte de las hectáreas afectadas corresponden a matorral, pastos y zonas de arbolado.

El consejero también ha explicado que el fuego llegó a alcanzar áreas con actividad industrial y explotaciones agrarias, aunque la actuación de los equipos de emergencia evitó daños mayores. En este sentido, ha recordado los momentos de mayor complejidad vividos durante la jornada del martes, especialmente en la protección de instalaciones industriales y cementeras situadas en la zona.

Al hilo de lo anterior, ha señalado que algunas explotaciones agrícolas y ganaderas se vieron afectadas por el avance de las llamas, citando como ejemplo una granja de pavos en la que fue necesario intervenir. "Son situaciones complejas que hemos tenido que afrontar", ha indicado, al tiempo que ha precisado que la superficie afectada se distribuye de forma bastante equilibrada entre arbolado, matorral y pastizales.