Evacuados al hospital tres heridos tras un incendio en una vivienda en Huelva capital

Archivo - Entrada del Hospital Juan Ramón Jiménez, en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

Los afectados han sido dos hombres de 23 y 56 años y una mujer de 23

HUELVA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas heridas de "distinta consideración" han sido evacuadas al hospital este domingo a causa de un incendio registrado en el tercer piso de un vivienda en Huelva capital, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El incendio se ha declarado sobre las 12,26 horas en una vivienda de la calle Higuera de la Sierra, según los vecinos que dieron la alarma al Teléfono 112.

Según ha informado el 112 en una nota, la alarma se activó a los Bomberos de Huelva, a Policía Nacional y Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061 para la atención de los afectados. Así, la dotación de bomberos se desplazó al lugar de los hechos para la extinción del incendio que se produjo en la cocina de un tercer piso.

A causa del mismo, un herido resultó afectado por "quemaduras de segundo grado en brazos y piernas" y fue trasladado por los sanitarios al Hospital Juan Ramón Jiménez.

Por otra parte, la pareja del herido y otro vecino fueron evacuados al mismo hospital "por inhalación de humo", según datos aportados por Policía Nacional, y los sanitarios han confirmado que los heridos son "dos hombres de 23 y 56 años y una mujer de 23", todos ellos derivados al centro hospitalario.