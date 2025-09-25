Evacúan a una persona tras un desvanecimiento haciendo el camino hacia El Rocío (Huelva)

Rescate de un hombre que sufrió un desvanecimiento haciendo una ruta a El Rocío. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha evacuado a un hombre que había sufrido un desvanecimiento haciendo una ruta hacia la aldea de El Rocío (Huelva). Los hechos se produjeron el 18 de septiembre cuando en la central Cos de la Guardia Civil 062 se tuvo conocimiento de la presencia de una persona desvanecida en el camino de Hinojos. Al lugar se desplazó una ambulancia pero no podía acceder hasta el lugar en el que se encontraba la persona.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, rápidamente se envió una patrulla, y al localizar a la técnica de la ambulancia, esta comentó que no podía acceder donde se encontraba la persona que precisaba asistencia debido al estado del camino, por lo que los agentes decidieron adentrarse con el vehículo oficial a buscarla, junto a la técnica sanitaria.

Una vez localizado, el hombre se encontraba tumbado en el suelo, consciente y mareado sin poder levantarse, estando acompañado de otras dos personas. Al parecer, pudo haber sufrido un golpe de calor haciendo una peregrinación a la aldea de El Rocío.

Rápidamente, se decidió darle traslado a la ambulancia hasta la carretera de Villamanrique donde estaba estacionada, siendo evacuado a un hospital cercano, donde tras la realización de las pruebas correspondientes fue dado de alta. Además, los dos acompañantes fueron trasladados donde tenían su vehículo para poder desplazarse al hospital.

Gracias a la rápida intervención de la patrulla y la técnica de la ambulancia, se consiguió que la persona recibiera asistencia médica inmediata, lo que evitó consecuencias mayores en su estado de salud.

Ante este caso, la Guardia Civil ha sugerido una serie de recomendaciones a la hora de salir al campo de ruta ciclista o senderista:

Por un lado, instalar aplicaciones como Alertcops en el terminal móvil para concretar nuestra ubicación en caso de emergencia; no salir nunca solo; y estudiar la ruta sobre un plano para situarse antes de iniciar la marcha y consultar las condiciones climatológicas.

Por otro lado, llevar teléfono móvil con batería suficiente para afrontar cualquier imprevisto; llevar alimentos energéticos y agua, racionándolos para todo el trayecto; llevar ropa de abrigo; y avisar siempre a un familiar o amigo del punto en el que se inicia la ruta y del recorrido previsto.

Asimismo, en caso de encontrarse desorientado, llamar a los servicios de emergencias antes de que empiece a anochecer; la oscuridad limita la efectividad de los servicios de rescate. Si la ruta se hace en coche procurar llevar el depósito lleno de combustible para poder hacer uso de la calefacción o aire acondicionado según las fechas.