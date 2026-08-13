La "evolución favorable" de la zona norte del incendio de Niebla (Huelva) permite la vuelta a casa de 60 personas

El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, saluda a un agente de la Guardia Civil en el PMA del incendio de Niebla. - Francisco J. Olmo - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este jueves que se ha autorizado el regreso a sus viviendas de unas 60 personas desalojadas por el incendio forestal declarado en el término municipal de Niebla (Huelva).

Así lo ha indicado Sanz en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) tras la reunión del Comité de Operaciones, donde ha destacado que se trata de la "primera vez" que la dirección técnica del operativo puede tomar una medida de estas características tras "constatar la contención del fuego" en su sector este y una "evolución favorable" en la zona norte.

Sanz ha destacado que las poblaciones autorizadas para el retorno son Caballón, Raboconejo, La Florida y Las Arenas. "Creo que es la primera vez que vamos a poder trasladar buenas noticias", ha valorado el consejero, quien ha subrayado la importancia de la medida al tratarse de los vecinos que "primero fueron desalojados" y que acumulaban ya "un número de días importante" fuera de sus hogares.

El titular de Presidencia ha precisado que este regreso se limita exclusivamente a las poblaciones y viviendas situadas fuera del perímetro de la zona quemada. En este sentido, ha puesto como ejemplo la zona de Tumbalejo, donde se ubican unas cuatro casas que permanecen dentro del área calcinada y cuyos vecinos, por el momento, no pueden volver por motivos de seguridad.

Tras esta decisión, la cifra global de personas que permanecen en alejamiento preventivo disminuye, restando estos 60 vecinos de los 724 que contabilizaba el plan de emergencias hasta este momento.

Respecto a las personas albergadas en recursos públicos, la cifra se mantiene en 62 evacuados, ya que los vecinos autorizados a regresar corresponden a inmuebles de segunda residencia. Este contingente continúa atendido en las instalaciones habilitadas en el Teatro de Zalamea la Real, el Centro de Participación Activa de El Castillo de las Guardas y un recurso hotelero en Valverde del Camino que acoge a cinco personas.

En este punto, Sanz ha querido agradecer expresamente la colaboración y contribución prestada por los alcaldes de los municipios afectados. Por último, el vicepresidente primero ha informado de que el dispositivo de extinción y emergencias despliega ya sobre el terreno a un total de 761 efectivos, rozando el ochocientos de personal interviniendo en las distintas tareas de control de este incendio.