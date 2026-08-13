Moreno celebra el regreso a casa de 60 desalojados por el incendio en Niebla (Huelva): "Hay que seguir siendo prudentes"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno atiende a los medios en el PMA del incendio forestal de los Gallardos (Almería). Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha celebrado el regreso a sus viviendas de unas 60 personas desalojadas por el incendio forestal declarado en el término municipal de Niebla (Huelva).

"¡Buenas noticias! Un primer grupo de vecinos afectados por el incendio de Niebla va a poder regresar a casa. La contención del incendio avanza", ha destacado este jueves en una publicación oficial en su cuenta de 'X'.

Pese al avance de los trabajos, Moreno ha apelado a "seguir siendo muy prudentes" ante el incendio, que ya ha recorrido 31.000 hectáreas y mantiene a 664 personas fuera de sus hogares.

"Tenemos que seguir siendo muy prudentes. Hay zonas activas aún y se trabaja en la consolidación de los avances de las últimas horas y el control de posibles reactivaciones. Las labores continúan", ha señalado en su publicación.

Asimismo, el presidente de la Junta ha agradecido "la colaboración ejemplar de todos" en respuesta a las llamas. Respecto a las personas albergadas en recursos públicos, la cifra se mantiene en 62 evacuados, ya que los vecinos autorizados a regresar corresponden a inmuebles de segunda residencia.

Este contingente continúa atendido en las instalaciones habilitadas en el Teatro de Zalamea la Real, el Centro de Participación Activa de El Castillo de las Guardas y un recurso hotelero en Valverde del Camino que acoge a cinco personas.