Experto en inteligencia artificial aborda en la UHU (Huelva) "las infinitas posibilidades" y a "no tenerle miedo"

HUELVA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El experto en inteligencia artificial (IA) Richard Benjamins, "uno de los mayores expertos en España y a nivel internacional", fue el protagonista de la primera de las ponencias que abrió la pasada semana el ciclo de conferencias que promueve la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Huelva, impulsada por Caja Rural del Sur, y que llevó por título 'Perspectiva 360 sobre Inteligencia Artificial: Negocios, Sociedad, Ética, Clima'.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, el experto abordó "las infinitas posibilidades que ofrece" este campo, además de que "no hay que tenerle miedo". Richard Benjamins, jefe de Inteligencia Artificial y Estrategia de Datos de Telefónica, fue presentado en el salón de grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) por el director de la Cátedra Caja Rural de Empresa Familiar, Tomás Escobar; el director de la ETSI, Salvador Pérez; y el director de Empleo, Emprendimiento y Cátedras Externas, Francisco Barba.

"Tenemos que considerar la inteligencia artificial como una herramienta de colaboración, debemos aprender de esta tecnología, adaptarnos; si bien la aplicación de la IA suele asociarse al ámbito de los negocios, de la economía, lo cierto es que es una tecnología con múltiples posibilidades, y por supuesto puede emplearse también para resolver los grandes problemas de nuestra sociedad, por ejemplo, a nivel de inclusión, desastres naturales, pandemias, cambio climático, etcétera", manifestó el experto durante su intervención.

La participación de Benjamins abarcó múltiples aspectos, debido a la transversalidad que supone la aplicación de la Inteligencia Artificial. El ponente puso de relieve cómo la IA, tecnología en pleno auge, viene a implementarse, "transformando la relación entre la máquina y el ser humano en todos los ámbitos". El experto en IA y Big Data de Telefónica ha puesto de relieve que herramientas como Chat GPT 4 suponen el "primer acercamiento al público en general de esta tecnología, un gran paso para la democratización necesaria de la inteligencia artificial".

Asimismo, Richard Benjamins resaltó que, en el mundo de las empresas, la IA "se está aplicando en el caso de las grandes organizaciones, pero es un proceso más lento en las pymes", en "aspectos como el conocimiento preciso de los clientes y usuarios, la segmentación de los mismos a través del algoritmo, o para que la inteligencia artificial nos ayude a mitigar el llamado churn rate, es decir la tasa de abandono o pérdida de clientes de la empresa; por ejemplo, la tecnología nos puede ayudar a predecir qué clientes pretenden abandonar con una altísima precisión, por encima del 90%".

No obstante, como expuso el experto, es una "ínfima parte de las aplicaciones posibles de la IA", por ejemplo, "a nivel climático, es fundamental para el control de las emisiones, la huella de carbono, o en las ciudades, para mejorar la gestión de la calidad del aire, con datos muy precisos". Otra posibilidad es el uso de la IA para detectar tendencias de deforestación en zonas de nuestro planeta, o para analizar las consecuencias del cambio climático".

Benjamins no obvió el dilema existente en torno al desarrollo de la inteligencia artificial, y las no pocas dudas de la población sobre la repercusión que tendrá en el empleo, si la tecnología provocará un descenso de los puestos de trabajo. En este punto, lanzó una reflexión: "El del empleo es un tema importante a la hora de hablar de IA, y por eso hago hincapié en la importancia de la ética, pues no se trata de usar la tecnología para conseguir cosas, sino también la manera en cómo se consiguen esas cosas, de un modo más responsable y ético".

El experto confesó no tener la respuesta a "si la IA contribuirá a destruir o a crear trabajo: esto nadie lo sabe, pero sí sabemos lo que nos han enseñado el pasado, y es que en todas las revoluciones tecnológicas importantes (internet, electricidad, coche, fábrica), a pesar del miedo de la población en ese sentido, al final se ha demostrado que generó más empleo del que había antes de esa revolución, creando puesto cualificados". Para Benjamins, "lo más importante es ver la IA como una herramienta de colaboración, tenemos que aprender de ella y adaptarnos".

XIII ENCUENTRO ANDALUZ DE INSPECCIONES DE SERVICIOS

En otro orden de cosas, la Universidad de Huelva ha anunciado que acogerá los próximos 23 y 24 de marzo el XIII Encuentro Andaluz de Inspecciones de Servicios, un evento concebido como un punto de reunión para el análisis, seguimiento y debate que tiene como objetivo el intercambio de experiencias, la puesta en común, el estudio de casos y la revisión de la normativa aplicable.

Bajo el lema 'Retos de las Inspecciones de Servicios', la Onubense acoge este encuentro con la meta de poner de relieve el objetivo general de las actuaciones de las Inspecciones de Servicios, que no es otro que favorecer la credibilidad social de la Universidad.

Entre los nuevos retos a los que se enfrenta en la actualidad la Universidad española se encuentran el desarrollo de estrategias educativas, la incorporación de modelos de gobernanzas eficaces y el mantenimiento de la credibilidad de sus instituciones por parte de la sociedad, retos de gran complejidad que necesitan de reflexión, debate y respuestas.

Bajo esa premisa tendrá lugar este encuentro organizado por la Inspección de Servicios de la Universidad de Huelva y que albergará también la reunión de la Comisión Delegada del Grupo de Trabajo de Inspecciones de Servicios en CRUE-Secretarías Generales, bajo la presidencia de la Secretaria General de la Universidad de León, Pilar Gutiérrez Santiago.

La reunión, que tendrá lugar a las 9,30 horas del 23 de marzo en la Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías (ETSI), dará paso a la inauguración del encuentro y acto de bienvenida por parte de la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, tras lo que tendrán lugar las ponencias y conferencias programadas.

Durante el primer día del encuentro, las intervenciones versarán sobre 'Las inspecciones de Servicios en el marco de la Ley Orgánica de Universidades', 'La gestión preventiva como medio de resolución de conflictos en el colectivo PAS', la 'Actuación de las Inspecciones de Servicios ante situaciones de presunta discriminación por razón de género', 'Reflexiones sobre la idoneidad de ley de convivencia en la resolución práctica de conflictos', 'El procedimiento de sustitución de sanciones en el régimen disciplinario' y 'Los diferentes Reglamentos de Convivencia de las Universidades Andaluzas'.

El encuentro proseguirá el día 24 con dos ponencias sobre 'Presentación y análisis de un episodio reciente de violencia en el campus' y 'Dificultades en el control de horario del PDI' y una mesa taller sobre 'El control horario de las personas trabajadoras de la Universidad', tras lo que será paso a la exposición de las conclusiones del encuentro y elección de la próxima sede.

El XIII Encuentro Andaluz de Inspecciones de Servicios, organizado por Inspección de Servicios de la Universidad de Huelva, cuenta con la colaboración de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la UHU, el Ayuntamiento de Huelva, Forma 4, Fruta de Andalucía y Fresón de Palos.