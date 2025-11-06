Expertos y periodistas nacionales participan en una jornada sobre Economía Azul organizada por la Diputación de Huelva

ISLA CRISTINA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

El Centro de Innovación y Tecnología de la Pesca de Isla Cristina ha acogido una jornada sobre Economía Azul organizada por la Diputación Provincial, a través de la Oficina de Gestión y Estrategia para Empresas, Marca Huelva. Expertos y periodistas han participado en este encuentro en torno al potencial de la costa onubense como espacio de innovación, sostenibilidad y desarrollo económico vinculado al mar, que ha sido inaugurado por el coordinador de la Oficina Marca Huelva, Emiliano Cabot, y el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta.

La jornada ha contado con las intervenciones del doctor en Biología y especialista en biología marina y gestión de recursos medioambientales, José Luis Daza ; con el experto en el cultivo de salicornias Manuel Díaz, que ha abordado sus usos gastronómicos y científicos, así como con el gerente de la Lonja de Isla Cristina, Mariano García, que ha analizado el impacto de la pesca en la costa occidental y su repercusión económica, según ha indicado la institución provincial en una nota.

Con esta iniciativa, la Diputación de Huelva ha destacado que "refuerza su compromiso" con la Economía Azul "como motor de crecimiento sostenible, impulsando la innovación, la diversificación productiva y la proyección nacional e internacional de la Costa onubense".

La jornada, que cuenta con la colaboración de la empresa Healing Planet, se enmarca en un viaje de prensa especializado en Economía Azul coordinado por la Oficina Marca Huelva.

Entre los periodistas asistentes figuran representantes de medios nacionales como ABC, La Razón, El Mundo, Grupo Prisa, La Vanguardia y National Geographic, que están conociendo durante dos días "la riqueza natural y empresarial del litoral onubense".