Las exposiciones de la Sala de la Provincia de la Diputación han recibido más de 13.000 visitantes durante 2025

Las exposiciones de la Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva han recibido más de 13.000 visitantes durante el año 2025 y lo que llevamos de 2026. Con una concepción "museística, innovadora y promocional", este espacio ha acogido a lo largo del año 2025 un total trece exposiciones de temáticas y disciplinas diversas, desde la fotografía a la pintura; la escultura, el cine o tradiciones locales y regionales como la Semana Santa, belenes y conmemoraciones.

Entre las exposiciones mostradas, según ha subrayado la diputación en una nota de prensa, el año comenzaba con '50 años del origen de la Escuela Ayamontina', una colección colectiva que conmemora las bodas de oro de esta escuela, surgida en la década de los setenta como un grupo de creadores autodidactas comprometidos con la luz, el paisaje y la identidad de Ayamonte.

Además el Gobierno provincial ha señalado que su influencia "ha enriquecido la pintura onubense, llevando el arte de la provincia más allá de sus fronteras y posicionándola en las más prestigiosas galerías y exposiciones nacionales e internacionales".

La muestra de 59 obras representativas de sus miembros más destacados, "obtuvo un respaldo institucional y de público unánime, superando la cifra de mil visitantes".

Además, "la riqueza del arte como medio de conexión humana" protagonizó la exposición 'Pimientos rojos, verdes y amarillos'. En ella, la onubense Yolanda Cortines adentraba en su universo artístico de una creadora compulsiva e incansable, cuyo trabajo transita entre la fotografía, las formas estructurales y la danza contemporánea.

Esta muestra, su primera exposición de gran envergadura, es un viaje hacia su esencia artística, a través de más de medio centenar de obras, "en las que confluyen experiencias personales, reflexiones emocionales y una búsqueda incesante de belleza en lo cotidiano".

Enmarcada en la conmemoración del 25 aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Esperanza, marzo fue el mes de 'María, luz de la Esperanza. Arte y devoción', exposición del "valioso patrimonio pictórico y museístico que se conserva en las salas de la galería de la Hermandad de la Esperanza, así como las obras que son veneradas por los hermanos y devotos en la intimidad de sus hogares".

Se ha tratado así, tal y como ha afirmado la diputación, de un recorrido por más de cuatro décadas de devoción a la Virgen que explora diferentes lenguajes y trayectorias de algunos de los artistas más destacados en el arte de la pintura y la cartelería, que han contribuido a la divulgación de los más importantes eventos celebrados por la Hermandad de la Esperanza a lo largo de su historia.

Además, la Semana Santa coincidió con la muestra 'Huelva, Provincia Cofrade', que exhibió las veinte obras seleccionadas del I Concurso de Fotografía Cofrade, organizado por Huelva Información con el apoyo de la Diputación Provincial. Un certamen cuyo objetivo es reconocer y difundir la belleza, la tradición y la diversidad de esta manifestación religiosa en cada rincón del territorio onubense.

Entre las imágenes seleccionadas, el citado comunicado ha destacado la fotografía ganadora de Alfonso García, que retrata al Cristo del Amor de Ayamonte rodeado "de un mar de cirios y devoción".

Esta instantánea, que se ha elegido para ilustrar la portada de la Guía de Semana Santa de este año del diario organizador, "se distingue tanto por su calidad artística como por la capacidad del autor para transmitir el alma y la grandeza de la escena, reflejando con sensibilidad el espíritu de la Semana Santa".

La exposición 'Imágenes', del artista onubense Pepe Mora, ha sido otra de las visitadas del año. En ella, el pintor mostró más de treinta obras de estilo realista que invitan a recorrer, desde la pintura, algunos de los paisajes "más reconocibles y evocadores de la provincia".

En esta línea, otra de las muestras del 2025 ha sido la del Certamen Internacional de Fotografía 'Contemporarte', un proyecto coordinado por la Universidad de Huelva que este año cumplió su décimo sexta edición, y que tiene como objetivo apoyar y promocionar a los creadores y creadoras de la comunidad universitaria de toda España.

La muestra recoge la colección de las obras premiadas en esta edición: siete series y cinco obras individuales, sumando un total de veintisiete fotografías de extraordinaria calidad, realizadas por once autores, que representan tanto a la comunidad universitaria española como al país invitado en esta edición: Portugal.

En verano, la Sala de la Provincia expuso el trabajo de la artista onubense Mariem Iman, 'Vestía traje de Punto Ilusión', su primera muestra individual en Huelva. Así, se trató de "un recorrido visual y afectivo que conecta con territorios múltiples y abiertos a ser habitados por cada visitante".

De manera complementaria la artista realizó dos talleres gratuitos de creación de fanzines, con metodologías DIY vinculadas al collage, el dibujo, el texto y la fotocopia.

Otro artista de la provincia de Huelva tomó el relevo en la Sala, marcando el regreso tras una extensa etapa creativa en Alemania, tal como reza el título, 'Back to the roots-Vuelta a las raíces', de Emilio Fornieles.

A través de una propuesta artística centrada en el retrato y la acción plástica, la exposición establece "un diálogo visual con las ocho provincias andaluzas, en un proyecto que combina técnica, emoción y compromiso cultural".

"El retrato de figuras emblemáticas de cada provincia andaluza compone una galería simbólica que transita entre la historia, la emoción y la identidad. Cada rostro encierra no solo una biografía, sino una forma de mirar al sur desde la modernidad", ha señalado la nota.

A mediados de septiembre se inauguró 'Pasatiempos' de Manuel Calvarro, con casi un centenar de sus últimos dibujos, en la que el color y la sorpresa son protagonistas, mientras que otra de las citas anuales en la Sala de la Provincia es el Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb), que en 2025 ha expuesto el trabajo de una de las escultoras más importantes del panorama actual iberoamericano: la escultora ecuatoriana Patricia Larrea.

'La danza de lo salvaje', del artista onubense Agus Díaz Vázquez, ha sido el proyecto expositivo ganador de una de las Becas Daniel Vázquez Díaz que impulsa la institución provincial para apoyar la creación contemporánea y promover el talento artístico de la provincia.

En esta línea, las fotografías de recreación histórica centraron en noviembre la muestra 'En marcha al pasado', en colaboración con la Subdelegación de Defensa en Huelva y el Centro de Historia y Cultura Militar Sur, y el apoyo de la Casa del Recreador.

El año 2025 ha concluido con el arte del belenismo andaluz: 'El Belén según Andalucía', la tercera edición de una de las exposiciones más visitadas cada año que "reinterpreta la tradición navideña desde nuevas técnicas y miradas contemporáneas".