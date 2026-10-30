El expresidente Mariano Rajoy llora la muerte de su "amiga" Fátima Báñez: "Es una pérdida enorme para toda España"

El presidente del Gobierno Marino Rajoy, junto a la exvicepresidenta del Gobierno en su mandato, Soraya Sáenz de Santamaría (visiblemente afectada), en la puerta del tanatorio de Huelva donde se velan los restos de Fátima Báñez - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

HUELVA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha lamentado este viernes la muerte de la exministra de Empleo y Seguridad Social durante su Gobierno y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, de quien ha dicho que la consideraba una "amiga" y a la que ha definido como una persona de una "enorme competencia, inteligente, leal y muy trabajadora, al tiempo que ha subrayado que su fallecimiento supone "una pérdida enorme para toda España".

A su llegada al velatorio de Báñez en Huelva, rodeado de un amplio dispositivo de seguridad, el exjefe del Ejecutivo ha reconocido ante los medios de comunicación la dureza del momento. "El motivo de mi estancia hoy en Huelva es un motivo por el que jamás en la vida me hubiera gustado estar y nunca creí que estuviera por esto. Pero las cosas son como son", ha manifestado visiblemente afectado.

Rajoy ha ensalzado el perfil humano de quien fuera una de sus colaboradoras más estrechas en el Consejo de Ministros. "Sobre todo era una buena persona. Jamás le hizo daño a nadie, siempre estaba dispuesta a ayudar y realmente creo que esto es una pérdida enorme para toda España".

Preguntado por cómo la recordará en el terreno personal, el expresidente ha destacado el estrecho vínculo que mantuvieron más allá de su etapa en La Moncloa. "La voy a recordar con muchísimo cariño. En política uno conoce a mucha gente, trata con mucha gente; hay muy buena gente y otra que no lo es tanto. Pero Fátima al final ya era una amiga", ha recordado.

En este sentido, ha rememorado que Báñez le acompañó durante toda su trayectoria al frente del Ejecutivo: "Estuvo conmigo desde que yo entré en el Gobierno hasta que salí".

Asimismo, ha revelado que en estos últimos años ambos continuaban manteniendo el contacto de manera frecuente. "Nos veíamos, por fortuna para mí, muy a menudo, para hablar prácticamente de todo menos de política, simplemente para disfrutar un poquito de la vida".

Por último, el expresidente del Gobierno ha eludido pronunciarse sobre cualquier asunto de actualidad política y ha zanjado apuntando que "hoy es el día de Fátima Báñez".

"SE DESVIVÍA POR ARREGLAR PROBLEMAS"

Por su parte, la exvicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, quién se encuentra muy afectada por la pérdida de Báñez, ha querido recordar y poner en valor este viernes su figura y la ha definido como una "negociadora irresistible" que "se desvivía por ayudar a la gente".

Sáenz de Santamaría también ha asistido este viernes al velatorio de Báñez y, junto a la exalcaldesa de Cádiz y presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, ha sido la encargada de salir a saludar a Mariano Rajoy a su llegada al tanatorio.

En declaraciones a los medios, Sáenz de Santamaría ha reconocido que se trata de un día "muy difícil" para toda la familia y para todos los amigos de Báñez, si bien ha subrayado que también es un momento para "poner en valor cómo era Fátima y cómo le gustaba hacer las cosas".

"Fátima entendía la política como una manera de ayudar a la gente y vivía y se desvivía por ayudar a la gente; por arreglar problemas y no crearlos, por hacer acuerdos y no generar discordia, por entender a todo el mundo y por ponerse en el lugar del otro", ha manifestado la exvicepresidenta del Ejecutivo de Rajoy.

En este sentido, ha destacado sus cualidades humanas y negociadoras: "Era una negociadora irresistible porque era capaz de convencerte de que lo que te proponía ella era lo mejor para ti". Asimismo, ha remarcado la entrega y disposición constante de la exministra y ha señalado que "tenía toda la energía del mundo" y que "no le daba pereza ni nada cuando alguien le pedía un favor".

De hecho, Sáenz de Santamaría ha explicado que ese carácter servicial fue el motivo de su viaje. "Por eso iba en el tren de ese día, porque le habían pedido que estuviera acompañando en un evento; no iba a hablar, iba a estar allí acompañando a sus amigos".

Por último, la exdirigente ha concluido expresando su deseo de que Báñez sea recordada por su cercanía y entrega: "A mí me gustaría que se la recordara así, por el amor que ha tenido por Huelva, por España y por todo el mundo".