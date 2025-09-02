Extinguido el incendio declarado este lunes en el paraje Cañada del Corcho en Gibraleón (Huelva)

Controlado el incendio de Gibraleón declarado este lunes y estabilizado el de Almonte - INFOCA

GIBRALEÓN (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, han logrado extinguir el incendio declarado este pasado lunes en el paraje Cañada del Corcho en el término municipal de Gibraleón (Huelva).

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, sobre las 22,30 horas de este martes se ha dado por controlado el incendio declarado este lunes en una zona de pasto bajo pinar con mucho pastizal de un paraje de Gibraleón.

Para lograr la extinción del fuego, el Plan Infoca ha desplegado por la zona un grupo de trabajo compuesto por dos grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y un camión autobomba para su remate y extinción.