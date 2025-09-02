El Plan Infoca da por extinguido el incendio declarado en el paraje de 'Montehigo', en Almonte (Huelva)

Archivo - Aviones contra incendios modelo AT-802 en las pistas de Las Arenas, a 23 de agosto de 2023, en Huelva, (Andalucía, España). Medios aéreos desplegados en la base de Las Arenas y en el CEDEFO de Valverde del Camino, Huelva. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha informado de que ya se ha extinguido el incendio declarado este martes en el paraje de 'Montehigo', en el término municipal de Almonte (Huelva).

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego ha sido extinguido por los servicios del Infoca sobre las 19,55 horas, tras haber sido estabilizado alrededor de las 13,15 horas.

Para conseguir extinguir el incendio, los efectivos del Servicio de Extinción han contado con un equipo de trabajo compuesto por un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente, dos camiones autobombas y dos tractores de grada para lograr su control.