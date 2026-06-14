Extinguido el incendio forestal del paraje El Moralejo de Almonte (Huelva)

Archivo - Un helicóptero trabaja en la extinción de un incendio. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infoca han logrado extinguir durante la mañana de este domingo, 14 de junio, un incendio forestal en el paraje El Moralejo de Almonte (Huelva) que requirió de la movilización de un helicóptero pesado y de dos aviones de carga en tierra.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de X (antes Twitter), recogida por Europa Press, en la zona se encontraban trabajando tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y una autobomba.

Asimismo, el Plan Infoca ha informado a través de sus canales oficiales que los incendios forestales radicados en Jódar (Jaén) y Motril (Granada).