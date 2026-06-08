Extinguido el incendio de Lepe (Huelva) que obligó a desalojar a 115 menores de un camping

Efectivos del Plan Infoca trabajan en la extinción de un incendio en Lepe (Huelva). Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LEPE (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha dado por extinguido en la tarde de este lunes el incendio declarado a las 14,30 horas del domingo en el término municipal de Lepe (Huelva), en una zona próxima al pantano de los Machos, y que obligó al desalojo preventivo de 115 menores del camping Waingunga, sin que ninguno resultara afectado.

Según ha informado el propio dispositivo en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el fuego ha quedado extinguido en la tarde-noche del lunes, en torno a las 20,00 horas. El Plan Infoca estima que han ardido alrededor de 50 hectáreas, frente a las "2.300 hectáreas que tenía como potencial en montes de utilidad pública de los pinares de Cartaya".

Los 115 menores desalojados de manera preventiva del camping Waingunga fueron desplazados al centro polivalente La Lota de Lepe, hasta organizar los traslados a sus respectivos centros de origen. Procedían de Sevilla y Cádiz y todos ellos ha regresado en autobuses a sus lugares de origen sin que ninguno de ellos haya resultado afectado.

Durante la jornada del domingo trabajaron en las tareas de extinción del fuego dos helicópteros semipesados, dos aviones de carga en tierra, siete grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un encargado de logística, un director del centro operativo provincial, dos agentes de medio ambiente, cinco autobombas, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones, una Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios y una Unidad Médica de Incendios Forestales.