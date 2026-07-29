Extinguido el incendio en el paraje Los Vuelos de Lucena del Puerto (Huelva)

Efectivos del Infoca trabajan en la extinción de un incendio. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

HUELVA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca han dado por extinguido la pasada medianoche el incendio forestal declarado a las 17.10 horas de este martes 28 de julio en el paraje Los Vuelos, en el municipio onubense de Lucena del Puerto. Se trata del segundo fuego registrado en apenas 24 horas en esta localidad del Condado de Huelva y del tercero que afecta a este mismo paraje en poco más de una semana.

Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, los equipos desplegados en la zona lograron controlar las llamas sobre las 21.00 horas pese a las altas temperaturas y al viento reinante y han conseguido extinguirlas definitivamente a las 00.00 de este miércoles. En las labores de extinción participaron 22 efectivos por tierra y dos vehículos autobomba.

Se da la circunstancia que se trata el segundo incendio en apenas 24 horas que registra el municipio, ya que este lunes se declaró y se extinguió pasadas varias horas un incendio en el paraje Buenavista. Asimismo, hace justo una semana, el pasado 21 de julio, este mismo paraje sufrió otro fuego que logró extinguirse en el mismo día.