Extinguido un nuevo incendio en un asentamiento de Palos de la Frontera (Huelva) sin heridos

Archivo - Imagen de archivo de unincendio en el asentamiento de Palos de la Frontera (Huelva). - CONSORCIO PROVINCIAL DE DE BOMBEROS DE HUELVA

HUELVA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Consorcio Provincial de Huelva han extinguido en la madrugada de este martes un nuevo incendio originado en el asentamiento del polígono industrial de San Jorge en Palos de la Frontera (Huelva), que no ha registrado heridos y aún no se ha cuantificado las chabolas afectadas, así como se desconocen las causas del origen.

Según han indicado tanto EMA 112 como el Consorcio de Bomberos a Europa Press, el incendio se originó a las 22,30 horas de este lunes y se dio por extinguido alrededor de las 2,15 horas de este martes, aunque algunas zonas quedaron "humeantes", aunque "si riesgo de propagación.

Así, se movilizó a Policía Local, Infoca, Guardia Civil, 061 y diez efectivos y seis camiones de los parques de San Juan del Puerto, Punta Umbría y Valverde del Camino.

Todas las fuentes consultadas han asegurado que no hay constancia de personas heridas por el incendio, cuyas causas se desconocen, toda vez que aún no se ha cuantificado el número de chabolas afectadas.

No es la primera vez que este asentamiento es afectado por la llamas, ya que en los últimos años se han registrado varios incendios. El más reciente, fue el del 9 de octubre de 2025 en el que entre 50 y 60 chabolas resultaron afectadas. En este mismo lugar se produjo también un suceso similar en septiembre de 2025, que en esa ocasión afectó a 70 chabolas.