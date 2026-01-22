El fallecimiento de una ciudadana cubana afincada en Bellavista (Huelva) elevan a 26 las víctimas

Fachada del Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva) con las banderas a media asta. - AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE

ALJARAQUE (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de una mujer cubana afincada en Bellavista se encontraba desaparecida tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ocurrido el pasado domingo y que supone la quinta víctima del municipio, 26 en total que se encuentran confirmados oficialmente en la provincia onubense, la más afectada en cuanto a número de fallecidos.

Según ha indicado el Consistorio, se trata de una mujer de origen cubano, pero que vivía con su marido en Bellavista. El alcalde, Adrián Cano, en sus perfiles de redes sociales, ha enviado su más sentido pésame a su familia y amigos, "a quienes les hacemos llegar todo nuestro apoyo en estos difíciles momentos".

Por otro lado, este miércoles, se confirmaba la muerte de la hermana del interventor del Ayuntamiento de Punta Umbría y un opositor de 41 años, que regresaba a la capital onubense en el tren Alvia, y su familia ha mostrado la "mala atención" recibida de Renfe. Asimismo,

Por otro lado, el Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado confirmaba también este miércoles el fallecimiento de dos vecinos, que se encontraban desaparecidos.

Además, la Asociación de Vecinos y Vecinas del barrio de Verdeluz de Huelva capital también confirmaba el fallecimiento de una vecina que viajaba en el tren.

Por otro lado, el pasado martes la alcaldesa de La Palma del Condado (Huelva), Rocío Moreno, confirmaba el fallecimiento de una segunda persona del municipio en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado domingo. Se trata de la mujer que se encontraba desaparecida y cuyo marido también ha resultado muerto en el mismo accidente.

Por otra parte, la Hermandad de la Virgen de la Peña Coronada de Puebla de Guzmán confirmaba el fallecimiento de la esposa del vicepresidente de la hermandad. También este martes por la tarde-noche se confirmó la muerte de otra vecina de la Huelva capital como una de las víctimas del accidente ferroviario, tal y como confirmaba su entorno más cercano.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia confirmó a última hora del martes el fallecimiento del boliviano residente en Huelva.

También, el martes llegaba la confirmación de la muerte de David Cordón, exinternacional de fútbol playa y padre del jugador canterano onubense del Getafe CF, 'Davinci'.Además, Cordón ejercía como enfermero en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, y era delegado sindical de Satse.

JORNADA DEL LUNES

En la jornada del lunes se confirmaba los primeros fallecidos, el periodista Óscar Toro y la fotógrafa María Clauss, de Huelva capital, así como otros dos vecinos también de la capital; un funcionario de prisiones y una mujer que viajaba en el vagón 1 que cayó por el talud.

De otro lado, el Ayuntamiento de Punta Umbría informó de la muerte de cuatro miembros de una familia de la localidad, muy vinculados también con Aljaraque, así como horas más tarde la de un quinto vecino, que aún se encontraba desaparecido. Por la tarde-noche el Ayuntamiento de Gibraleón expresó en redes sociales "su más profundo pesar" por la muerte de dos de sus vecinos, mientras que Isla Cristina confirmaba también el fallecimiento de dos vecinas del municipio --madre e hija-- que permanecían desaparecidas desde el accidente ferroviario.

Ya entrada la noche, el Ayuntamiento de Lepe confirmó la muerte de un vecino de la localidad, que fue identificado entre los fallecidos en el accidente ferroviario.