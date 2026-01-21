Comienzan a llegar este miércoles a la provincia de Huelva restos de los fallecidos en el accidente de Adamuz

Flores en la puerta de la estación de trenes de Huelva en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz. - EUROPA PRESS

HUELVA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los cuerpos de algunos de los fallecidos de la provincia de Huelva en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ocurrido el pasado domingo que, de momento deja 23 víctimas onubenses, comienzan a llegar este miércoles a la provincia de Huelva, según han confirmado fuentes oficiales.

De este modo, los cuatro miembros de la familia de Punta Umbría --un matrimonio, un hijo y un sobrino-- serán trasladados al pabellón municipal de deportes 'Alcalde Juan Manuel Orta Prieto' de Aljaraque, en el que el Ayuntamiento instalará una capilla ardiente.

El Consistorio aljaraqueño ha señalado que los preparativos comenzaron en la madrugada del martes al miércoles "de forma coordinada con la propia familia", así como ha explicado que "va a activar un dispositivo especial de seguridad y de atención".

En el mismo participarán Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, personal de Infraestructuras, vigilantes municipales, empleados de las instalaciones deportivas, psicólogos municipales, personal de los Servicios Sociales y numerosos trabajadores de diversas áreas del ayuntamiento que "presentarán su asistencia durante toda la próxima noche y madrugada".

De la misma manera, ha informado de que el dispositivo continuará "en las próximas jornadas y el tiempo que sea requerido por la propia familia", ante la cual el Ayuntamiento, "al igual que todo el pueblo de Aljaraque, como se ha comprobado con las infinitas muestras de solidaridad, se encuentra a su total disposición".

Por otra parte, algunas de las víctimas confirmadas de la capital comenzarán a llegar a los tanatorios de Huelva, toda vez que se desconoce cuántas de ellas serán, al tiempo que también llegarán los restos de la madre e hija fallecidas de Isla Cristina, aunque aún se desconoce hora y lugar.