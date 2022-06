Familia de la cámara de Huelva fallecida en Jaén en 2021 recurrirá la puesta en libertad del investigado por su muerte

HUELVA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La familia de Alicia Rodríguez, la reportera gráfica onubense de 36 años fallecida en un atropello en Marmolejo (Jaén) el 12 e junio de 2021, ha mostrado su "indignación" por la puesta en libertad provisional y sin fianza este pasado lunes de M.Q.S, investigado por su muerte, y que permanecía en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el 14 de junio de ese año, y ha anunciado que recurrirá decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva.

A través de un comunicado, los padres de Alicia Rodríguez han mostrado su "profunda indignación" por la reciente puesta en libertad del que consideran el "responsable de la muerte" de su hija y han lamentado "la falta de sensibilidad mostrada por la representante del Ministerio Fiscal, que es quien ha propiciado esta situación, al adherirse e informar favorablemente sobre la petición de libertad provisional solicitada por la defensa".

"Para la familia resulta muy triste comprobar que quien debe ejercer la acusación pública otorgue trato de favor al presunto asesino de Alicia, a pesar de los contundentes informes elaborados por la Guardia Civil que apuntan a una clara intencionalidad de los hechos, propiciando que el autor quede en libertad y se pasee tranquilamente por las calles de su localidad, mientras que su víctima, Alicia Rodríguez, se encuentra desde hace un año en el cementerio de Huelva", han subrayado en el comunicado.

En este punto, han considerado que "no es justo, no es aceptable y no es entendible" que unos padres "tengan que sufrir esta nueva afrenta, al conocer que quien les ha arrebatado para siempre a su hija disfruta tranquilamente de una libertad inmerecida, pues el daño causado es indescriptible e irreparable".

Desde la familia de Alicia se ha dado instrucciones a su representante legal, el letrado Enrique Arroyo, de que recurra el auto de puesta en libertad, para "así tratar de corregir" lo que consideran "un error de la acción de la justicia" y hacer "más llevadero el inmenso dolor que siente la familia desde hace un año, cuando le arrebataron injustamente a su hija", ha concluido.

Esta ha sido la respuesta de la familia tras conocer el auto judicial que decretaba su puesta en libertad provisional y sin fianza, al que ha tenido acceso Europa Press, y que señala que el Juzgado considera que "no hay riesgo de desaparición de pruebas" y que "puede procederse a conjurar el riesgo de fuga por otros medios", así como que la prisión provisional "no es una pena anticipada, sino una medida cautelar incardinada a la prosecución de unos fines legalmente tasados" y que "existen otras medidas menos gravosas para asegurar la presencia del acusado durante la tramitación de la causa".

El suceso se produjo sobre las 3,30 horas del 12 de junio de 2021, cuando M.Q.S solicitó una ambulancia en el término municipal de Marmolejo porque una mujer había sufrido un accidente. Al llegar, se encontraron a la mujer presuntamente atropellada por un vehículo y fallecida.

El ahora investigado, vecino de esta localidad de Jaén, fue llevado en un primer momento como detenido a las dependencias de la Guardia Civil de Marmolejo y trasladado posteriormente a la Comandancia de la Guardia Civil en Jaén capital, donde permaneció detenido hasta ser trasladado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Andújar, que decretó prisión provisional comunicada y sin fianza.

Después, se inhibió al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva, que aceptó la inhibición porque, al tratarse de una causa de violencia de género, debe tramitarse en el partido judicial donde residía la víctima. Este Juzgado ratificó la medida de prisión provisional.

El vehículo que atropelló a la mujer está a nombre del padre del detenido y presunto autor de la muerte violenta de la mujer. Precisamente fue M.Q.S. el que llamó comunicando el accidente y el que en un primer momento negó ante la Guardia Civil tener cualquier tipo de relación con la víctima, aunque parece ser que desde hacía un año eran pareja.