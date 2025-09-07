Faneca (PSOE) defiende la "urgencia" de alcanzar el "Pacto de Estado contra la Emergencia Climática"

Archivo - La diputada nacional por el PSOE de Huelva, María Luisa Faneca, en una foto de archivo. - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por el PSOE de Huelva María Luisa Faneca ha subrayado este domingo la "necesidad y urgencia", a su juicio, de sellar el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática "impulsado por el Gobierno de España para hacer frente a un cambio climático que no para de acelerarse, con consecuencias cada vez más visibles y dañinas en todo el país".

Un pacto que, según ha puesto de relieve en una nota, surge después de la oleada de incendios que han asolado casi 400.000 hectáreas en España, pero también "desastres" como la DANA del pasado mes de octubre en Valencia, "por lo que tenemos que adaptarnos a una nueva situación debido a estos efectos del cambio climático que ya no es una amenaza futura, sino que es una realidad presente que golpea con virulencia nuestros montes, nuestro litoral, nuestros campos y nuestras ciudades".

Así lo ha subrayado María Luisa Faneca, quien ha incidido en señalar que "estamos asistiendo a incendios más largos, a sucesivas olas de calor, a sequías o lluvias torrenciales que están causando un impacto cada vez más duro en nuestras economías y en nuestras vidas", y ha apostillado que "eso lo saben muy bien, por desgracia, familias que lo pierden todo o pueblos que se quedan sin nada".

"Por tanto, el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática es una urgencia nacional, porque la emergencia climática es una evidencia", ha aseverado la diputada socialista antes de agregar que "no basta con lamentos ni parches", sino que "se necesitan políticas valientes, transformadoras y con visión de futuro, y ese es el espíritu con el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa este Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática", ha añadido.

"Un Pacto de Estado por el clima que debe implementarse por las diferentes administraciones en función de sus competencias", ha agregado la diputada para defender que esa "la forma de avanzar desde la unidad, el acuerdo y el trabajo conjunto entre todas las administraciones".

Faneca ha reivindicado también el "papel esencial de los sectores primario y el mundo rural", y ha sostenido que "la transición ecológica no es contraria a los intereses del campo", sino que "es exactamente al revés", y "solo será posible si caminamos todos juntos".

"Hay que doblegar esfuerzos para hacer frente a esta emergencia y hay que tener presente que los incendios impactan sobre la seguridad alimentaria, el sector primario y su actividad diaria", ha defendido en esa línea.

Este Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática "apuesta por la ciencia y por la prevención porque, en definitiva, lo que prevé es proteger nuestro futuro", según ha dicho también María Luisa Faneca, quien ha resaltado las diez medidas que contempla, que han sido aprobadas ya en Consejo de Ministros, y que pasan por la creación de fondos estatales y autonómicos para reconstrucción y prevención y "el mantenimiento de medios todo el año, con plantillas estables y formadas".

También, por "avanzar hacia un modelo de gestión forestal adaptado y actualizado, con desbroces de matorral, podas para mejorar la calidad de la madera y pastoreo; desplegar una estrategia nacional con planes hidrológicos actualizados y limitar la edificación en zonas de riego; o establecer nuevos estándares laborales para proteger a los trabajadores del estrés térmico".

Otras de las medidas del pacto propuesto pasan por "reconocer y potenciar el papel esencial del mundo rural con incentivos fiscales y fomento del empleo verde; fomentar la ganadería extensiva, la agricultura regenerativa y el pastoreo dirigido; promover una cultura cívica de prevención con, por ejemplo, formación en centros educativos no universitarios; y asegurar, por último, el compromiso de las administraciones, además de exigir a la Unión Europea avanzar en la transición ecológica", según ha seguido detallando María Luisa Faneca, que ha concluido sentenciando que "el clima no espera y tenemos que actuar ya".