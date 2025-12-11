Felipe VI confirma su asistencia a los actos del centenario del Plus Ultra en Palos (Huelva)

Archivo - Imagen de archivo de una conmemoración del vuelo del Plus Ultra. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA. - Archivo

HUELVA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Palos de la Frontera (Huelva), Milagros Romero, acompañada por el senador por la provincia de Huelva, Carmelo Romero, ha anunciado este jueves que el rey Felipe VI ha confirmado su asistencia el próximo 22 de enero para presidir los actos institucionales del centenario del Vuelo del Plus Ultra en Palos de la Frontera.

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, los actos conmemorativos del vuelo de Plus Ultra se celebran anualmente en Palos de la Frontera para "ensalzar la importancia histórica de un hecho que no tuvo precedentes" y que, por ello, "debe ser conocido y recordado por todos los onubenses".

El anuncio ha tenido lugar en la Diputación Provincial, donde el vicepresidente de la Diputación de Huelva, José Manuel Zamora, ha felicitado a la alcaldesa de Palos de la Frontera y a toda la corporación municipal por "su labor" y por conseguir que el rey sea "partícipe de este gran evento, señalando la relevancia de la hazaña y el papel del municipio palermo".

"Si Huelva es una provincia de descubridores, Palos de la Frontera es el kilómetro cero de este espíritu, un enclave que ha demostrado que desde aquí se puede cambiar la historia", ha subrayado.

La alcaldesa de Palos de la Frontera ha expresado su satisfacción por la próxima visita de Felipe VI, destacando el trabajo realizado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento para "engrandecer el pueblo y la provincia". "Queremos mantener vivo el legado histórico de nuestro municipio y poner en relevancia el Vuelo del Plus Ultra", ha afirmado.

La alcaldesa ha invitado a toda la provincia de Huelva a unirse a las celebraciones del centenario, que incluirán un año completo de actividades, y ha asegurado que Palos de la Frontera recibirá a los visitantes "con todo el cariño". De este modo se trabaja ya en los preparativos del centenario del Vuelo del Plus Ultra, con el objetivo principal de poner en valor "la trascendencia de este acontecimiento, y el papel protagonista que, una vez más, desempeñó el municipio de Palos de la Frontera".