Felipe VI presidirá el 24 de febrero en Palos actos del centenario del Plus Ultra, aplazados por el accidente de Adamuz

Primera reunión para retomar los actos del centenario del Plus Ulta. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) ha confirmado que el 24 de febrero retoma los actos del centenario del Plus Ultra, previstos para el 22 de enero y que tuvieron que ser aplazados por el accidente ferroviario de Adamuz y que contará con la visita del rey Felipe VI.

En un vídeo publicado en las redes sociales del Consistorio palermo, consultados por Europa Press, la alcaldesa, Milagros Romero, ha indicado que se decidió aplazar el centenario del vuelo del Plus Ultra, porque "nuestro corazón nos lo dictaba".

No obstante, el Consistorio ha decidido retomar la conmemoración y la alcaldesa ha anunciado que el día 24 de febrero, en horario de mañana, su Majestad el rey Felipe VI vendrá a Palos de la Frontera para presidir los actos.

"Es un momento de orgullo y un gran honor para todos los palermos, al cual invito a todos a que seáis partícipes de este gran acontecimiento histórico para nuestro pueblo", ha señalado la primera edil.

Estos años conmemoran los cien años del histórico Vuelo del Plus Ultra, una gesta que en 1926 unió España y Argentina y situó a la aviación española en los anales de la historia, evocando el espíritu descubridor de los hermanos Pinzón.

Esta visita se enmarca en "un acontecimiento de enorme relevancia histórica y cultural" que contará con un amplio programa de actividades a lo largo de todo el año.