La Feria de Otoño y del Caballo de Huelva 2025 estará dedicada al municipio de Palos de la Frontera

HUELVA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; y el presidente de la Asociación Huelva Ecuestre, José Manuel Sayago, han presentado este miércoles la programación de la nueva edición Feria de Otoño y del Caballo, que este año se celebrará del 10 al 12 de octubre en el Parque Alcalde Juan Ceada Infantes, popularmente conocido como Parque de Zafra.

Concretamente, en un acto arropado por organizadores, patrocinadores y colaboradores, se ha presentado la programación musical de la Caseta Municipal y el Programa de Actividades Ecuestres, que "un año más será protagonista en esta cita con un paseo de enganches que recorrerá las calles de la ciudad el sábado 11 de octubre como principal novedad", ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Entre las novedades, el Ayuntamiento ha destacado también la "ampliación del recinto" con "la adecuación de una nueva calle en la que se albergarán las siete nuevas casetas y que llevará por nombre Vicente Redondo 'El Pecas'", un cantaor "muy querido como persona y como artista, que presume de ser de Huelva siempre que puede, y que cuenta con la complicidad de toda la profesión y de sus paisanos, que lo respetan y lo quieren, lo cual es importantísimo", ha afirmado la alcaldesa.

Respecto a esta edición, Pilar Miranda ha asegurado que "se trata del segundo año de organización municipal y lo hace "con la misma ilusión para seguir consolidando una feria que ya forma parte de la vida cultural y festiva Huelva". Una Feria de Otoño y del Caballo que este año está dedicada a Palos de la Frontera, "un municipio con el que compartimos historia, lazos culturales y una gran afición al caballo, y que con esta dedicatoria queremos homenajear tanto a su gente, como a su tradición y a su aportación al patrimonio común de nuestra provincia".

En este sentido, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, ha agradecido la dedicatoria y ha asegurado que "es un honor" que la Feria de Otoño de Huelva esté dedicada este año a su municipio, "un reconocimiento que agradecemos enormemente y que valoramos, porque esta Feria se ha convertido en punto de encuentro para miles de onubenses y visitantes y en un éxito participativo, por eso, me gustaría dar la enhorabuena a los organizadores".

"Palos es un pueblo que tiene mucho que ofrecer: su historia está ligada al descubrimiento de América, su patrimonio cultural y la hospitalidad de sus vecinos. En su caseta los visitantes podrán conocer su Feria Medieval, reconocida en toda Andalucía, pero en este momento tan especial, me gustaría subrayar la importancia del próximo centenario del vuelo del hidroavión Plus Ultra, un hito de la aeronáutica española, que forma parte de nuestra identidad. El próximo 22 de enero celebraremos los cien años de esta gesta con una serie de actos y me gustaría aprovechar para invitar a ellos a todos los onubenses", ha dicho.

Respecto a la programación, el presidente de la Asociación Huelva Ecuestre ha agradecido al Ayuntamiento el "impulso que le ha dado a la feria" y ha anunciado que, por primera vez, el sábado, "más de quince carruajes de nueve modalidades van a participar en un desfile de enganches por toda la ciudad".

Además, Sayago ha explicado "este año vamos a tener tres días de paseo a caballo, viernes, sábado y domingo; y el domingo tendremos también una exhibición por la tarde, tanto de doma vaquera como de alta escuela, que desde aquí aprovecho para invitar tanto a los aficionados al caballo como a los que no, porque la pista del recinto ferial va a ofrecer seguro un gran espectáculo".

El cartel anunciador de la programación, obra de Chema Riquelme, ganador del concurso organizado por la Asociación Huelva Ecuestre, está realizado con una técnica mixta que combina acrílico, óleo, spray y collage creando un lenguaje visual vibrante y contemporáneo. En el centro, el caballo se erige como "símbolo de la esencia ecuestre de Huelva". A su alrededor, se integran elementos "cargados de significado": la carabela, la Virgen de los Milagros y el Monumento al Plus Ultra, "referencias directas a la historia y al orgullo del pueblo de Palos de la Frontera, al que este año se dedica la feria".

PROGRAMACIÓN

El jueves, días 9 de octubre, se inicia la feria con la Cena del Choquito, y el viernes, a las 13,00 horas, será la inauguración oficial de la Feria de Otoño y del Caballo de Huelva 2025 y a las 13,30 horas será la recepción a los representantes institucionales de Palos de la Frontera como pueblo invitado, quienes recibirán el cerrojo (AHE) y se inaugurará la calle nueva. A las 23,00 horas se celebra el concierto Andares.

Ya el sábado, a las 12,00 horas, será el momento del Paseo de Enganches por la ciudad, con salida desde la zona de la Pista del Recinto Ferial y un recorrido por diferentes calles y avenidas del centro, Pescadería, Pablo Rada y La Merced hasta su vuelta al parque.

De este modo, pasará por avenida Julio Caro Baroja, calle Víctor Fuentes Casas, avenida Villa de Madrid, calle Ángel Muriel, avenida de Italia, Plaza del Punto, avenida Martín Alonso Pinzón, Ayuntamiento, calle Arcipreste Manuel González García, calle Palos de la Frontera, plaza Quintero Báez, avenida Pablo Rada, plaza Dinastía de los Litri, avenida Cabezo de la Joya, calle Aljaraque, plaza Ivonne Cazenave, calle Ramón Menéndez Pidal, plaza de la Merced, Paseo Independencia, calle San José, calle Cala, calle Granada, calle los Mudéjares, avenida Julio Caro Baroja, y llegada al parque Juan Ceada.

A las 13,00 horas será la Exhibición de Enganches y a las 18,00 horas el concierto de Cantares en la Caseta Municipal. A las 23,00 horas será el turno de Rocío Orta. El domingo, a las 13,00 horas, será el reconocimiento por el X Aniversario de la Feria de Otoño y del Caballo de Huelva en la caseta de la Asociación Huelva Ecuestre y a las 17,00 horas la exhibición Doma Vaquera. La programación de la caseta municipal comienza a las 18,00 horas con el concierto de Calle Botica y continúa a las 23,00 horas con el concierto de Nono Ortíz. Todos los días, de 12,00 a 20,00 horas se realiza el paseo de caballos y enganches por el recinto ferial.