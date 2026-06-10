Fernández descarta "intencionalidad" en el incendio de Castillejos (Huelva) con la investigación "muy avanzada"

Medios aéreos trabajan este miércoles en las labores de extinción del incendio forestal declarado el pasado lunes en el municipio onubense de Villanueva de los Castillejos. - Rocío Ruz - Europa Press

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado este jueves que la investigación sobre el origen del incendio declarado el lunes en Villanueva de los Castillejos (Huelva) --y que afecta también a los municipios de San Bartolomé de la Torre y Gibraleón-- está "muy avanzada" y que hay "elementos importantes" que "pueden permitir llegar seguramente pronto a alguna conclusión desde el punto de vista policial", pero que "por lo pronto" lo que sí se descarta es "que haya una intencionalidad".

Así lo ha manifestado Fernández en declaraciones a los medios en el Puesto de Mando Avanzado en San Bartolomé De la Torre, donde ha señalado que es la Guardia Civil, "a través del Seprona" quien "realiza sus correspondientes diligencias" que "pondrá a disposición del juzgado de guardia competente" las conclusiones "para que sea quien finalmente determine cuál es la causa".

"Eso hasta ahí puedo apuntar. Es importante saberlo porque eso también genera tranquilidad en la población. No vayamos a pensar que hay alguna persona que esté de forma intencionada intentando hacer daño a nuestra masa forestal y, por lo tanto, también a las poblaciones. Eso sí que está hasta el momento y hasta donde está la investigación avanzada está descartado", ha subrayado el delegado del Gobierno en Andalucía.

Asimismo, ha destacado el "apoyo" del Ejecutivo central y su "predisposición siempre a actuar, ayudar y poner las máximas capacidades" para que "cuanto antes se pueda controlar este incendio" y que la afección "sea mínima", toda vez que ha subrayado que ya se encuentran trabajado sobre el terreno 200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) de Morón de la Frontera (Sevilla), así como que hay otros 300 preactivados para intervenir en caso de que fuera necesario.

De la misma manera, Fernández ha señalado que la coordinación para la extinción del incendio corresponde a la Junta de Andalucía hasta el nivel 2, de forma que el Gobierno actúa "a requerimiento" del Gobierno andaluz, por lo que "de manera inmediata" se actuó con la activación, a las 23,52 horas, de la UME y "no hubiera un solo minuto de retraso en la actuación".

Al respecto, ha remarcado que los soldados están "dispuestos, disponibles y actuando ya en la extinción de este incendio, fundamentalmente en el flanco izquierdo, en aquellas tareas que les encomiendan, muy técnicas, para evitar su propagación y para avanzar en su control", en atención al tipo de incendio que es, con "los medios materiales más avanzados que existen para poder llevar a cabo las tareas de control y extensión de incendios".

De este modo, ha explicado que trabajan con "mucha maquinaria de ingeniería, drones totalmente avanzados, como es un drone terrestre, que tiene unas capacidades muy buenas para la predicción y prevención de incendios, sobre todo para mejorar el acierto en la actuación y por supuesto drones aéreos también".

Igualmente, ha subrayado que "también se han puesto a disposición, desde el primer momento, todos aquellos medios que son necesarios" para las tareas de extinción a nivel de medios aéreos, "tanto helicópteros como aviones FOCA fundamentalmente, que son los que han estado trabajando desde el momento en que han sido requeridos por parte de la dirección de la emergencia" y "en el día de hoy lo siguen haciendo, a requerimiento también de la Junta de Andalucía, dos helicópteros y dos hidroaviones que están llevando a cabo esas tareas" y "así hasta lo que sea necesario y demande la Junta de Andalucía".

"Hoy es un día fundamental e importante y quería estar aquí junto con la subdelegada, que desde el primer momento está también, al igual que las alcaldesas y el alcalde de los municipios afectados. Es una situación que afecta a la población y eso sin duda es una situación complicada. Por lo tanto, es importante llamar a la calma, llamar al respeto a aquellas instrucciones y a aquellas recomendaciones que se hacen por parte de todas las autoridades", ha dicho Fernández.

Por último, ha deseado que "cuanto antes las condiciones climatológicas y la acción y la suma de esfuerzos de las administraciones, y con esos recursos adicionales del Gobierno de España, tanto con la UME como con la mayor presencia de medios aéreos, se avance hacia el control de este incidente".