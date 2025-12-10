Fernández-Pacheco destaca la EDAR de Huelva como una de las obras "más importantes" de Andalucía

Archivo - Vista áerea de la EDAR de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado este miércoles en el Parlamento andaluz que las obras de adecuación y mejora de la EDAR de Huelva es "uno de los proyectos hidráulicos más importantes de Andalucía", ya que va a tratar el agua equivalente a unas 296.000 personas, y "no solo los vertidos de la capital, sino también del polo químico de Huelva".

A pregunta del PP en Comisión parlamentaria, el consejero ha subrayado que la EDAR de Huelva es "una de las grandes obras hidráulicas que impulsa el Gobierno de Andalucía, no solo en la provincia, sino en todo el territorio de la comunidad".

Al respecto, ha incidido en que es una actuación que "el Gobierno socialista prometió en el año 2010", pero que "como tantas obras se quedó en el cajón del olvido", de hecho, "no tuvieron interés siquiera en redactar el proyecto".

"Pero este gobierno andaluz ha dado un cambio de 180 grados respecto a las prioridades que supone la provincia de Huelva en materia de obra hidráulica, ya que redactamos el proyecto, que insisto, no estaba ni siquiera redactado y ya está adjudicada por un importe de 36,2 millones de euros", ha manifestado.

En este sentido, el consejero ha señalado que esta obra persigue "una mayor protección del medio ambiente, dado que va a favorecer, entre otras cosas, una mayor protección en la desembocadura del río Tinto, en la que se encuentra la aglomeración urbana de la ciudad de Huelva".

"Una vez terminada, vamos a tener la capacidad de tratar agua al equivalente de unas 296.000 personas, ya que no solo se van a tratar los vertidos de la estación depuradora, los de la capital, sino también del polo químico de Huelva, del parque empresarial y del polígono industrial", ha señalado.

Asimismo, ha señalado que esta obra va a facilitar en el futuro que "se pueda impulsar también un sistema terciario de regeneración de aguas residuales para beneficio bien de la industria, bien del sector agropecuario".

"Por tanto, el Gobierno de Andalucía está haciendo una gran apuesta con esta infraestructura en Huelva. De hecho la obras hidráulicas impulsadas por la Junta desde 2019 en la provincia suman 30 actuaciones que ya están finalizadas y al servicio de los onubenses con una inversión superior a los 127 millones de euros. Obras tanto de depuración como de saneamiento, de abastecimiento en alta o de mejora de las presas", ha detallado.

Además, ha avanzado que "este impulso no ha terminado", ya que hay siete obras en licitación actualmente por un importe de 61 millones de euros "cuyas adjudicaciones están muy próximas y se está iniciando el trámite de licitación de otra obra más por valor de otros once millones de euros".

En este punto, el consejero ha hecho alusión a la presa de Alcolea y ha insistido, "aunque parece que no nos quieren escuchar", en que la Junta de Andalucía "está dispuesta a terminarla", pero "solo falta que el Gobierno de España cumpla su palabra".

"Tenemos un protocolo que está totalmente visado tanto por la abogacía del Estado como por los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía y llevamos desde antes del verano a la espera de que los señores del Ministerio para la Transición Ecológica tengan a bien poner día y hora. Ojalá que lo consigamos, y si no, pues la próxima vez que el río Odiel salga con la virulencia que lo ha hecho en los últimos años o que los vecinos de Gibraleón vean su municipio inundarse, tendrán que explicar por qué ni hicieron la presa ni dejaron que la Junta de Andalucía la terminara", ha finalizado.

Por su parte, la parlamentaria del PP Berta Centeno ha señalado que el Gobierno de la Junta está "por fin atendiendo a las necesidades de la provincia de Huelva" y "haciendo los deberes para paliar toda esa dejadez por parte del PSOE y va a seguir invirtiendo".

Al respecto, ha señalado que la EDAR es "una obra fundamental, no solo para el cumplimiento de los objetivos de calidad de agua, sino para nuestro el tejido productivo" y "va a ser un pequeño salvavidas ante la inacción del Gobierno de Sánchez para los sectores productivos de Huelva, para la agricultura, para la industria, para el turismo, para Huelva en general".