La Junta lamenta que Ribera la acuse de "mentir" en Bruselas sobre la iniciativa de Doñana: "Yo no he ido"

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha lamentado este lunes que la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, lo haya acusado de "mentir" en Bruselas sobre la proposición de Ley que regula los regadíos en Doñana, cuando él aún no se ha desplazado a la capital europea como consejero.

En declaraciones a los periodistas, ha expresado que en la Junta están "perplejos ante las declaraciones de Ribera acerca de la proposición de ley de los regadíos en Doñana: Teníamos la sospecha de que no se había leído la proposición de ley y ahora tenemos la certeza además de que le cuentan muy mal la información".

"Me acusa de haber estado en Bruselas mintiendo y ella no sabe que yo todavía no he ido a Bruselas como consejero, y si ese es el rigor de las críticas, entendemos la preocupación que pueda tener la Unión Europea en función de la información que le haya traslado" el Ejecutivo nacional, según ha agregado el consejero.

Asimismo, ha querido dejar claro que la iniciativa "no toca el acuífero de Doñana, sino todo lo contrario, lo protege como nunca antes se había protegido, y no amnistía a ningún infractor y refuerza los compromisos ambientales de la Junta" con el parque.