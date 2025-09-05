Fernández-Pacheco llama a la calma ante el foco de gripe aviar en Huelva ya que se ha actuado "desde el primer momento"

Archivo - Imagen de archivo del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha lanzando un mensaje de tranquilidad este viernes tras detectarse un foco de gripe aviar en una granja de aves de corral de El Cerro del Andévalo (Huelva), ya que ha asegurado que se está actuando "desde el primer momento" de manera coordinada, toda vez que se han activado todos los protocolos y procedimientos para "garantizar la salud de los andaluces".

Así lo ha manifestado el consejero en Almería, donde ha insistido en que el gobierno andaluz está trabajando "desde el primer momento de manera coordinada, entre tres consejerías, para adoptar cuantas medidas garanticen la seguridad de los andaluces".

Así, ha explicado que lo primero que se ha hecho en esa explotación avícola de El Cerro de Andévalo ha sido "proceder al sacrificio de las aves, desinfectar cualquier elemento que pudiera correr el riesgo de estar contaminado y establecer un perímetro de seguridad de diez kilómetros para garantizar que la enfermedad no se va a propagar".

El trabajo, según ha detallado, se está desarrollando por parte de la Oficina Comarcal Agraria, junto con la Delegación Territorial de Huelva y los propios servicios centrales de la consejería, y en coordinación con otros departamentos del gobierno andaluz.

"Se trata de una enfermedad que en el pasado ya hemos padecido en Andalucía, sabemos cómo actuar, tenemos protocolos establecidos y los profesionales de los servicios de salud animal vienen trabajando desde hace días. Vamos a ver cómo evoluciona la enfermedad, vamos a ceñirnos al que tiene que ceñirnos", ha concluido.