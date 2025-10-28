Fernández-Pacheco muestra su "preocupación" por la presa de Alcolea de Huelva pero "el ofrecimiento es el mismo"

HUELVA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, se ha mostrado "preocupado" porque no se haya podido firmar aún el protocolo para la presa de Alcolea, pero ha asegurado el ofrecimiento "sigue siendo igual de sincero, de generoso y de comprometido con el futuro de Huelva que lo era hace unos meses".

A pregunta de los periodistas en una atención a medios antes de la inauguración de Vimar en Huelva, el consejero ha recordado que la Junta se ofreció, "no siendo su competencia" a hacer la presa de Alcolea, pero para ello hacía falta la firma de un protocolo que al final desemboque en la firma de un convenio a través del cual "se dote a esta provincia de esta infraestructura".

Pero, el consejero ha lamentado que el secretario de Estado y el Ministerio "no han encontrado aún fecha para reunirse con la Junta de Andalucía y firmar ese protocolo a través del cual íbamos a librarle de ese problema, íbamos a asumir la competencia para la presa de Alcolea y íbamos a dotar a Huelva de una infraestructura necesaria".

"Me gustaría lanzar un mensaje diferente, pero esa es la realidad. También digo que la Junta de Andalucía no va a parar y nuestro ofrecimiento sigue siendo igual de sincero, igual de generoso, igual de comprometido con el futuro de Huelva que lo era hace unos meses. Si el Ministerio quiere que firmemos ese protocolo para desbloquear la presa de Alcolea y que la construya la Junta de Andalucía, esta tarde vamos tarde. Mañana, pasado, el día que quieran, donde quieran, la Junta de Andalucía está dispuesta a firmarlo", ha asegurado.

En este sentido, Fernández-Pacheco ha insistido en que la presa de Alcolea "debe cumplir" una doble función. Por un lado, "una función de seguridad, la de laminar las avenidas del río Odiel, ya que hace un año bajaba con tal caudal que hubo un peligro cierto de que poblaciones como Gibraleón se inundaran". Por otro lado, la presa "debe garantizar que Huelva no tenga restricciones de agua nunca más".

"Me parece muy paradójico que Huelva, siendo la provincia en la que más llueve de Andalucía, sea de las que menos regadío tiene y de las que más restricciones de agua padece solo porque los gobiernos que nos han precedido no han hecho las infraestructuras que los onubenses merecían, necesitaban y tantas veces se le ha prometido", ha aseverado.

Al respecto, ha indicado que hay tres infraestructuras que Huelva "necesita de manera urgente y que no pueden aceptar más dilación, se trata de la presa de Alcolea, el canal de Trigueros y el túnel de San Silvestre". "Tres infraestructuras declaradas de interés general del Estado, prometidas tantas veces a los onubenses que necesitan una solución ya", ha espetado.

"Se han dado muchos argumentos por parte de la Administración General del Estado para no hacer la presa de Alcolea. Nosotros le hemos liberado de esa carga porque no le vemos problema, sino que creeemos que es parte de la solución a los problemas hídricos de Huelva y por eso estamos dispuestos a hacerlo. Si ellos no quieren hacer la presa de Alcolea y tampoco quieren que la haga la Junta de Andalucía, serán ellos los que tienen que explicarlo", ha finalizado.