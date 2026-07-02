Fernández señala que once embarcaciones presentan "irregularidades" en operación en Ayamonte e Isla (Huelva)

Archivo - Imagen de archivo del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una atención a los medios de comunicación. - FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS - Archivo

ESCÚZAR (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado que más de 70 embarcaciones han sido inspeccionadas, de las cuales once han presentados "irregularidades", en el operativo desplegado por la Guardia Civil en la tarde de este miércoles en Isla Cristina y Ayamonte (Huelva)contra las organizaciones que dan apoyo logístico al narcotráfico.

A preguntas de los periodistas en la provincia de Granada, ha señalado que esta operación es la novena que se realiza dentro de la revisión rutinaria de control por parte de la Guardia Civil de las embarcaciones, tanto de pesca como de recreo.

Esta revisión, según ha apuntado el delegado, tiene como objetivo, en primer lugar, comprobar que se ajusta a la normativa de navegación y, por lo tanto, "no suponen un riesgo"; y, en segundo lugar, para "inspeccionar y comprobar que las embarcaciones no presentan ningún tipo de elemento identificativo con la posible colaboración con las operaciones de narcotráfico, que a veces se producen con embarcaciones que son de recreo".

Por lo tanto, según ha explicado Fernández, se ha llevado a cabo la inspección de más de 70 embarcaciones y "se han detectado algunas irregularidades en once de ellas".

El delegado del Gobierno ha puntualizado que esta operación, a su vez también se enmarca, en el plan especial de seguridad, denominado 'Campo de Gibraltar', aprobado en junio del 2018, pero ya extendido a seis de las ocho provincias, y que "ha hecho que haya un refuerzo, en este caso concreto en Huelva, de algunas unidades específicas muy de élite de la Guardia Civil, como los GRS, que están interviniendo y están trabajando para prevenir esta situación".

"Desde el año 2018 hablamos ya de más de 48.000 operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este ámbito del plan, más de 32.000 personas detenidas o identificadas y más de 2.300 kilos de drogas de distintas naturalezas incautadas", ha finalizado.

Por lo tanto, es una operación permanente y continua, en este caso de prevención, para evitar esas situaciones de embarcaciones que puedan colaborar con el narcotráfico.