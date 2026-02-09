FestivalADA desembarca en la provincia de Huelva para mostrar el talento y la creación artística de las mujeres

Presentación de FestivalADA. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva acoge esta semana la extensión del Festival de Directoras de Artes Escénicas de Andalucía FestivalADA 2026, "un proyecto cultural andaluz que nace del talento, la fuerza y la creatividad de mujeres creadoras y que late con un profundo sentido de igualdad y transformación social a través del arte", ha señalado la diputada de Cultura de la Diputación Provincial, Gracia Baquero.

Según ha indicado la institución supramunicipal en una nota, la creación contemporánea, la mirada femenina y la mediación cultural se entrelazan en un festival que acerca las artes escénicas a "públicos diversos" y a distintos territorios, "con una programación pensada con mimo, con sensibilidad y con compromiso".

Según la diputada, la propuesta "va más allá" de una serie de espectáculos, "es un proyecto vivo que combina creación artística, mediación cultural en centros educativos y asociaciones de mujeres y participación ciudadana, y que se desarrollará tanto en la capital como en distintos puntos de la provincia".

Así, ha destacado que la Diputación de Huelva, a través de las áreas de Cultura e Igualdad, en colaboración con el Puerto de Huelva, "reafirma su compromiso con una cultura viva, inclusiva, con acento femenino y profundamente conectada con nuestro territorio. Una cultura que emociona, que cuestiona, que une y que nos hace mejores como sociedad", ha asegurado la diputada, para quien apoyar este festival "es apoyar el talento de las mujeres, la creación contemporánea y el derecho de toda la ciudadanía a disfrutar del arte y la cultura".

LA PROGRAMACIÓN

Con entrada libre hasta completar aforo en todas la actividades, la programación comenzará con las actividades previas de mediación, "que contribuye a formar públicos y crear vínculos con la cultura". El martes 10 de febrero, a las 11,45 horas, ADA realizará una charla divulgativa en el Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza del IES Pintor Pedro Gómez, una oportunidad para que el alumnado conozca de primera mano el trabajo de mujeres directoras y creadoras.

Los días jueves 12 y viernes 13 de febrero, se desarrollará un taller de teatro con la Asociación de Mujeres Abril de Escacena del Campo y la Asociación de Mujeres Paterninas, de Paterna del Campo impartido por ADA, que culminará con una muestra pública, "demostrando que la creación artística también pertenece a nuestras mujeres, a nuestros pueblos y a nuestra sociedad", apunta Baquero.

El sábado 14 de febrero se desarrollará la Jornada "EnamorADAS" en las Cocheras del Puerto de Huelva, comenzando a las 18,00 horas con un encuentro y mesa redonda de creadoras de artes escénicas, en la que participarán Cinta Entenza, Irene Reina y Sabrina Lescano, moderada por ADA. Un espacio de diálogo, de reflexión y de inspiración con las voces de mujeres que están transformando el panorama escénico andaluz. A las 19,30 horas tendrá lugar la muestra final del taller de teatro realizado con las asociaciones de mujeres de Escacena y Paterna del Campo.

Para la diputada de Cultura, "este momento tiene un enorme valor humano y simbólico, que no es otro que ver a mujeres de nuestra provincia sobre el escenario, expresándose, creando y compartiendo su mirada del mundo".

El espectáculo 'Sentadita, me quedé', de la compañía Eva Escudier, a las 20,30 horas brindará una pieza de circo contemporáneo profundamente poética y conmovedora, que habla de memoria, de identidad y del lugar que ocupan las mujeres a lo largo de su vida. Y tras la función, habrá una mediación con el público para dialogar y compartir impresiones, "porque el arte no termina cuando cae el telón, sino cuando nos remueve por dentro", concluye la diputada.

La representante de la Asociación de Directoras de las Artes Escénicas de Andalucía, Rocío Cuadrelli, ha agradecido el apoyo de la Diputación de Huelva al Festival, "sin cuyo apoyo no sería posible". La Asociación nace con el objetivo de visibilizar, fortalecer y apoyar el trabajo de las mujeres directoras de escena en la comunidad andaluza.

"Trabajamos por la igualdad real en el sector de las artes escénicas, fomentando redes profesionales, espacios de encuentro y acciones que impulsen la presencia y el reconocimiento de las creadoras andaluzas", ha remarcado.

FESTIVALADA

En este marco surge FestivalADA, que celebró su primera edición el año pasado y que se concibe como un espacio de "exhibición, visibilización y reflexión y encuentro" en torno a la dirección escénica femenina, reuniendo propuestas diversas y contemporáneas de creadoras. Este año además se estrena la extensión 'Enamoradas': "porque estamos profundamente enamoradas de nuestro trabajo, porque creemos que nuestra mirada, y porque creemos desde una explosión constante de amor por la escena, un amor que se transforma en sororidad, apoyo mutuo y sostén profesional", asegura Cuadrelli.

Por su parte, la directora de la compañía Eva Escudier ha adelantado que 'Sentadita, me quedé' es un espectáculo que habla de mujeres y de los patios de vecinos que existían en toda Andalucía. "Mi familia se crió en un patio de vecinos, mi abuela, mi bisabuela, y habla de esas sillas que sacaban las mujeres, y se compartía, se hablaba, la solidaridad que había en esos patios, y qué lugar ocupaba cada mujer".

A partir de ahí Escudier realiza un trabajo de danza y circo contemporáneo, "que espero que guste, y sobre todo, lo que más me motiva, es que después del espectáculo las cocheras se conviertan en un patio de vecinas, y que podamos hablar y compartir las experiencias de cómo nos sentimos, cómo nos sentamos, cómo vivimos las mujeres ahora, y qué lugares ocupamos, o qué lugares nos quedan por ocupar".

La segunda edición de FestivalADA se inauguró el día 30 de enero y estará hasta el día 22 de febrero de 2026, consolidándose como una cita cultural "imprescindible" y reforzando "su vocación de crecimiento u descentralización". El festival reúne más de 30 actividades, espectáculos, talleres, ponencias, encuentros, lo que implica meses de preparación, organización y trabajo.

El espectáculo 'Enamoradas' nace con el objetivo de descentralizar el festival y extenderlo a todo el territorio andaluz, conectando a las directoras de las artes de ocho provincias, en esta edición, Almería, Córdoba, Jaén y Huelva, dando un paso firme hacia un festival verdaderamente andaluz, plural y compartido.