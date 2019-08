Fiscal jefe de Huelva atisba "un déficit tremendo de funcionarios" en una plantilla de fiscales "razonable"

Publicado 11/08/2019 11:14:34 CET

HUELVA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, ha manifestado que en la Fiscalía Provincial hay "un déficit tremendo de funcionarios" en una plantilla de fiscales "razonable", no obstante ha matizado que "de nada nos sirve aumentar fiscales si no se aumentan los funcionarios".

En una entrevista concedida a Europa Press, Flores ha detallado que el pasado mes de mayo le envió un escrito a la Delegación de Justicia en Huelva para que lo tramitara solicitando la ampliación de la plantilla de funcionarios y "lo están estudiando".

En cuanto a la de fiscales, ha precisado que esta suma 29 y la de funcionarios 19, más tres de refuerzo, y "desde el año 2007 no se actualiza", indicando además que "el parámetro mínimo normal es un funcionario por fiscal".

Tras coincidir todas las fiscalías provinciales en la misma cuestión, se ha hecho esta reivindicación y la Junta de Andalucía es "consciente que desde 2007 no se aumenta y de que hay que aumentarla". Por tanto, ha precisado que la Administración "se está planteando el asunto en el marco de los nuevos presupuestos porque el tema del refuerzo es un parche".

Además teniendo en cuenta, ha concretado, las medidas del nuevo expediente digital y la nueva Oficina Fiscal, que quieren implantar en 2020, para la que es "fundamental" esta ampliación y tener así "una plantilla adecuada y unas instalaciones nuevas" ante el objetivo de ponerla en marcha en toda Andalucía.

Al respecto, ha puntualizado que "la plantilla de Fiscalía con 29 nos manejamos pero sin funcionarios suficientes es imposible". Además en el caso de Huelva es la única Fiscalía que "no tiene destacamento ni fiscalías de área, estamos todos en la capital y se producen al año unos 800 desplazamientos".

ACTIVIDAD

Sobre el trabajo de la Fiscalía, ha precisado que el número de escritos de acusaciones y de juicios celebrados "se mantiene estable" pero las nuevas formas de delincuencia, es decir los delitos por Internet o los sexuales, sobre todo hacia menores de 16 años, han aumentado "un 50 por ciento" estadísticamente.

En este sentido, Flores ha argumentado que "se denuncia más, hay menos cifras ocultas, y las redes sociales están generando mucha delincuencia de este tipo". De hecho, en general las diligencias de investigación el pasado año fueron 144 y este ya van por 85, aumentando también los delitos por estafa, ocupación de viviendas y por narcotráfico.

BALANCE DE LOS PRIMEROS SEIS MESES

Cabe recordar que Alfredo Flores tomó posesión del cargo el pasado mes de enero tras aprobar su nombramiento el Consejo de Ministros y obtener el respaldo unánime del Consejo Fiscal. Cuando presentó su candidatura --era la cuarta vez que se postulaba--, Flores subrayó que entre los principales puntos de su proyecto destacaba "la mejora de instalaciones y medios para optimizar al máximo el trabajo y la apertura de la Fiscalía a la ciudadanía para explicar lo que hacemos".

Por el momento asegura sentirse "satisfecho". "He tenido que cambiar algunas cosas, soy muy organizado y ordenado, y esto es el día a día y tener la capacidad de solucionar todo lo que vaya surgiendo. No puedes programarte más allá de diez minutos", ha manifestado Flores.

"El balance no lo tengo que hacer yo, ya que la cosa funciona bien por el esfuerzo de todos, si no es imposible, y la gente está siendo muy colaboradora", ha remarcado el fiscal jefe, quien ha asegurado que la Fiscalía "ha pasado malas rachas de inestabilidad por bajas por enfermedad pero tenemos mucha suerte con los fiscales sustitutos, son gente experimentada e implicada con la Fiscalía y nos alivian mucho".

"Por ahora estoy razonablemente satisfecho aunque dentro de cinco años --cuando culmine este mandato-- me pedirán cuentas del programa con el que me presenté, soy consciente de que no lo puedo hacer todo en cinco meses, y las daré", ha concluido el fiscal jefe.