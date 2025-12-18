La FOE llama a la ciudadanía a sumarse al minuto de silencio por el "abandono de Huelva en infraestructuras"

Archivo - Sede de la FOE. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) hace un llamamiento a la ciudadanía y representantes de la sociedad civil para que se sumen al minuto de silencio simbólico que se celebrará este viernes, a las 11,30 horas, en su sede, como acto de protesta por "el abandono que sufre la provincia de Huelva en materia de infraestructuras".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, a esta convocatoria se suma la plataforma 'Y Huelva Cuándo', en una acción conjunta que busca "visibilizar la situación de parálisis que padece la provincia por la falta de inversiones y proyectos estratégicos que permitan su desarrollo económico y social y la sitúen en igualdad de condiciones con otros territorios".

El minuto de silencio, según ha indicado la FOE, "representa simbólicamente a una Huelva 'cadáver', consecuencia de años de retrasos, promesas incumplidas y ausencia de actuaciones concretas en infraestructuras clave para la competitividad, el empleo y el bienestar de la población". Con este gesto, los convocantes quieren llamar la atención de las administraciones competentes sobre "la urgencia de pasar de los anuncios a los hechos".

Desde la FOE se subraya que se trata de una convocatoria abierta, transversal y sin ningún sesgo político, en la que únicamente prima el interés general de la provincia. "No hay colores políticos, sólo el compromiso de hacer avanzar a Huelva", señalan, animando a la sociedad onubense a participar como muestra de unidad y responsabilidad colectiva.

Tanto la FOE como la plataforma 'Y Huelva Cuándo' consideran "imprescindible" que Huelva "deje de estar paralizada y reclaman un calendario real de inversiones en infraestructuras viarias, ferroviarias, hídricas y energéticas que permitan aprovechar el potencial de la provincia y garantizar su futuro".

En este sentido, el presidente de la FOE, José Luis García-Palacios, ha señalado que Huelva "lleva demasiado tiempo soportando una situación absolutamente intolerable", toda vez que remarcado que "no es una cuestión puramente económica, sino de la falta de atención por parte de las administraciones competentes hacia la provincia de Huelva que hace daño en el futuro o ponga en duda el posible desarrollo de la cantidad de proyectos que tenemos en nuestra provincia".

"Hay administraciones que son responsables y son competentes y no están haciendo absolutamente nada por Huelva, sino todo lo contrario. Y ya no es una cuestión económica, como he dicho, esto es una cuestión de la preservación de la dignidad de nuestra sociedad. Y no solo de los onubenses", ha enfatizado.

Asimismo, ha señalado que la última incidencia en el tren de la línea Huelva-Sevilla es "la gota que ha colmado el vaso", por ello, desde la FOE dicen "alto y claro que hemos llegado hasta aquí". "Y este minuto de silencio, en cierta manera, pues simboliza una situación que no queremos ni vamos a asumir bajo ningún concepto. Huelva no se va a convertir en un cadáver", ha aseverado.

Con este acto simbólico, ambas entidades invitan a la ciudadanía a convertir el silencio en "una llamada firme y unitaria por el desarrollo y el progreso de Huelva".